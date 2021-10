Suomen ilmastopaneeli: Oikeudenmukaisuus pitää huomioida energiamurroksessa – haja-asutusalueiden asukkailla riski joutua eriarvoiseen asemaan

Raportin mukaan sähköistymisen vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tulee tunnistaa ja arvioida energian tuotantoa ja kulutusta koskevassa päätöksenteossa.

Energiamurroksessa haja-asutusalueiden asukkailla ja vanhoissa, perusparantamattomissa tai öljylämmitteisissä taloissa asuvilla on riski joutua eriarvoiseen asemaan.

Esimerkiksi liikenteen sähköistyminen tai lämmitysjärjestelmäuudistukset voivat olla toisille hyvinkin reiluja valtion tarjotessa niihin tukia. Toisille taas ne voivat olla saavuttamattomia, koska heillä ei ole energiainvestointeihin tarvittavaa pääomaa.

Uudistuksiin sopeutuminen voi olla vaikeaa, jos asuu alueella, jossa yksityisautoilu on ainoa tarjolla oleva liikkumismuoto ja esimerkiksi asunnon arvo on niin alhainen, että asunnon vaihto on mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa energiamurrokseen kohdistuvat toimet voivat herättää voimakastakin vastusta.