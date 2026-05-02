Suomen ja liki kymmenen liittolaismaan joukot harjoittelevat Suomessa toukokuussa

Sotilaita Maavoimien kaikista joukko-osastoista on mukana, kun Suomen ja lähes kymmenen liittolaismaan joukot harjoittelevat Suomen puolustamista toukokuussa.

Harjoituksiin osallistuu kevään aikana noin 19 000 sotilasta, Suomen lisäksi Virosta, Liettuasta, Norjasta, Ranskasta, Britanniasta, Yhdysvalloista, Italiasta, Unkarista ja Puolasta.

Harjoitusrupeama käynnistyi jo huhtikuun puolella Panssariprikaatin johtamalla mekanisoidulla Mighty Arrow 26 -harjoituksella Niinisalossa. Parhaillaan käynnissä olevana harjoitukseen osallistuu noin 2 800 ihmistä, suomalaisten lisäksi virolaisia ja liettualaisia.

Panssarivaunujen ja panssaroitujen ajoneuvojen raskaan kaluston lisäksi harjoituksessa käytetään myös useita erilaisia lennokkeja.

Monet kevään harjoituksista sijoittuvat Kainuuseen ja viedään läpi Kainuun prikaatin johdolla, pääosin Vuosangan harjoitusalueella tai sen lähellä. Harjoitukset näkyvät myös ilmassa muun muassa helikopteritoimintana. Sotilasajoneuvoliikenne etenkin Kajaanin ja Vuosangan välillä on vilkasta koko toukokuun ajan.

Vuosangan harjoitusalueella toiminta käynnistyy lauantaina 2. toukokuuta Kainuun tykistörykmentin Northern Strike 26 -harjoituksella ja viikkoa myöhemmin Kainuun jääkäripataljoonan Metso 126 -harjoituksella, joista jälkimmäiseen osallistuu myös brittijoukkoja.

ÄITIENPÄIVÄN jälkeen maanantaina 11. toukokuuta Kainuussa käynnistyy Saber Strike 26 -harjoituskokonaisuus, joka on osa vieläkin laajempaa Yhdysvaltain armeijan eli maavoimien Euroopassa johtamaa Sword 26 -harjoituskokonaisuutta. Se viedään läpi kaikkiaan kahdeksassa eri maassa Naton niin kutsutulla itäisellä sivustalla.

Harjoituskokonaisuuden alun erikoisuutena on Rock Sisu -nimen saanut vaihe, jossa Suomessa olevat liittolaiset harjoittelevat ensimmäistä kertaa itsenäisesti keskenään ilman suomalaisia joukkoja tai johtoporrasta. Maavoimien mukaan tämä on osoitus aiemman yhteistoiminnan kehityksestä.

Rock Sisussa on mukana sotilaita Britanniasta, Yhdysvalloista, Italiasta, Unkarista ja Puolasta.

ROCK Sisun päätyttyä 18. toukokuuta harjoitusjoukkoa täydennetään suomalaisilla ja Suomessa jo kuukausia olleilla ranskalaisilla joukoilla Kainuun prikaatin johtamaan Northern Star 26 -taisteluharjoitukseen. Tämä 4 500 sotilaan harjoitus jatkuu toukokuun loppuun saakka ja on ensimmäinen, jossa tuhannet Nato-sotilaat operoivat yhdessä Vuosangan alueella.

Vieläkin suurempi, noin 10 00 sotilaan Karelian Sword 26 -harjoitus on samaan aikaan käynnissä Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueella. Karjalan prikaatin johtamaan harjoitukseen osallistuu sotilaita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lisäksi Virginian kansalliskaartista Yhdysvalloista sekä Britannian asevoimien taisteluhelikopteriosastosta.

Ilmatorjuntaa puolestaan harjoitellaan toukokuun puolivälin molemmin puolin länsirannikolla Lohtajan ampuma-alueella Mallet Strike -harjoituksessa. Siellä mukana on joukkoja Maa-, Meri- ja Ilmavoimista sekä liittolaissotilaita Norjasta.