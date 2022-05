Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset on luovutettu – Stoltenberg: ”Tämä on hyvä päivä”

Suomi ja Ruotsi luovuttivat tänään Nato-jäsenhakemuksensa Brysselissä Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergille. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hakemuskirjeet veivät perille Suomen suurlähettiläs Klaus Korhonen ja Ruotsin suurlähettiläs Axel Wernhoff.

Suurlähettiläiden luovutettua kirjeet Stoltenberg piti lyhyen puheen ja kiitti maita hakemuksista.

– Tämä on hyvä päivä turvallisuustilanteen kriittisellä hetkellä, hän aloitti puheensa.

Stoltenberg totesi, että jokaisella kansakunnalla on oikeus valita oma polkunsa.

– Te olette molemmat tehneet valintanne perusteellisten demokraattisten prosessien kautta.

– Te olette läheisimpiä yhteistyökumppaneitamme ja teidän jäsenyys Natossa lisäisi jaettua turvallisuuttamme. Tänään jättämänne hakemukset ovat historiallinen askel. Liittolaiset harkitsevat nyt seuraavia askelia tiellänne Natoon. Kaikkien Naton jäsenmaiden turvallisuusintressit on otettava huomioon.

Stoltenberg painotti Nato-maiden päättäväisyyttä ja nopeutta hakemusten käsittelyssä.

Hän nosti esiin myös sen, että viime päivinä Nato-maat ovat esittäneet lausuntoja, joissa sitoudutaan huomioimaan Suomen ja Ruotsin turvallisuus. Hän muistutti myös, miten Nato toimii jo Itämeren alueella.

Stoltenbergin mukaan kaikki liittolaiset näkevät Naton laajenemisen tärkeyden.

– Me olemme kaikki sitä mieltä, että meidän on seistävä yhdessä. Olemme kaikki sitä mieltä, että tämä on historiallinen hetki, johon meidän on tartuttava.

Muun muassa Yle lähetti suorana hakemusten jättämisen Brysselistä.