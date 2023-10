Suomen ja Viron puolustusministerit: Emme arvioi putken vahingoittumisen aiheuttajaa tai sen syytä

Puolustusministerit Antti Häkkänen (kok.) Suomesta ja Hanno Pevkur Virosta vastasivat yhdessä Naton päämajalla median kysymyksiin vedenalaisen infrastruktuurin vahingoittumisesta Viron ja Suomen välillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaksikko saapui Nato-maiden puolustusministerien kokoukseen puolen päivän jälkeen Suomen aikaa.

Käynnissä ovat tutkinnat sekä Suomen puolelta vahingoittuneesta Balticconnector-kaasuputkesta että Viron puolelta vahingoittuneesta tietoliikennekaapelista.

Häkkänen sanoi, että tällä hetkellä vedenalaisen infrastruktuurin tutkinnassa pärjätään Viron ja Suomen omin voimin. Pevkur puolestaan kertoi, että apua on jo tarjottu ja sellaista myös pyydetään myöhemmin, mikäli siihen tulee tarvetta.

Kaksikko kieltäytyi arvioimasta vahingoittumisen aiheuttajaa, syytä sen takana tai sitä, onko kyse todennäköisesti sabotaasista. Pevkur toisti kuitenkin viestin siitä, että putki ei ole missään tapauksessa hajonnut luonnostaan.

Sunnuntain vastaisena yönä putken lähellä myös havaittiin ”seismistä toimintaa”, mikä on tuonut esille kysymyksen mahdollisesta räjähdyksestä. Pevkur oli toistaiseksi kuitenkin valmis puhumaan ainoastaan seismisestä aktiivisuudesta.

- Meidän on ymmärrettävä, mitä sen takana on.

Pevkur sanoi, että vahinkoihin liittyvä kuvamateriaali on tällä hetkellä vain tutkijoiden käytössä, elleivät he päätä toisin. Häkkänen kieltäytyi myös spekuloimasta mahdollisilla vastauksilla tekoon, jos kyse on vihamielisestä teosta.

- Emme ala spekuloimaan sillä. Annamme täyden tukemme tutkijoille asian tutkimiseksi ja tutkimuksen jälkeen on aika johtopäätöksille, hän sanoi.