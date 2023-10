Suomen ja Viron välisen kaasuputken epäillään vuotoavan – näin Gasgridin johdosta kommentoidaan

Gasgrid Finland Oy ja Viron kaasuverkonhaltija Elering havaitsivat hieman ennen kello kahta yöllä epätavallista paineen laskua maiden välisessä merikaasuputkessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Havaintojen perusteella voitiin epäillä Suomen ja Viron välisen Balticconnector-meriputken vuotavan, Gasgrid tiedottaa.

Gasgridin mukaan meriputken venttiilit ovat nyt suljettu ja vuoto on siten pysäytetty.

Gasgrid Finland Oy selvittää asiaa parhaillaan yhteistyössä Eleringin kanssa.

Gasgridin mukaan Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa ja kaasun saanti on turvattu Inkoon LNG-terminaalista toistaiseksi.

GASGRID FINDLAND OY:N Janne Grönlund kertoo Demokraatille, että kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun putkessa on havaittu vuotoa. Hän ei lähde esittämään arvioita, mistä vuoto voisi johtua.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on edelleen epäilys vuodosta. Meriputkiosuus on eristetty eli olemme sulkeneet venttiilit sekä Suomen että Viron puolelta. Siten mahdollinen vuoto on saatu lopetettua.

Grönlundin mukaan nyt selvitetään, mitä on tapahtunut ja käynnistellään tämän jälkeen mahdollisia korjaavia toimenpiteitä.

Gasgridin tiedotteen tavoin Grönlund painottaa, että tapahtuneesta huolimatta Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa.

– Kaikki Suomen kaasuasiakkaat saavat kaasunsa Inkoon LNG-terminaalin kautta.

Vuodon suuruutta Grönlund ei osaa tässä vaiheessa arvioida eikä mahdollinen vuotopaikka ei ole vielä selvillä.

– Se on toki ensimmäinen vaihe tässä selvitystyössä, että paikannetaan vuoto. Sen jälkeen sitten lähdetään tekemään korjaavia toimenpiteitä.

Tehdäänkö tässä viranomaisyhteistyötä vai tekeekö Gasgrid selvitystyötä?

– Kyllä tällä hetkellä pääsääntöisesti tehdään omaa operatiivista selvitystyötä.

Tuleeko sinne viranomaisia katsomaan teidän kanssanne tilannetta?

– En osaa siihen vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa.