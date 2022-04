”Suomen kansa näyttää jo tehneen päätöksensä” – Tuppurainen kertoo brittimedialle pitävänsä Suomen Natoon liittymistä todennäköisenä

– Suomen kansa näyttää jo tehneen päätöksensä, enemmistö on Nato-jäsenyyden puolella. Meidän täytyy kuitenkin keskustella asiasta perusteellisesti eduskunnassa. Tässä vaiheessa voin sanoa, että se on erittäin todennäköistä, mutta päätöstä ei ole vielä tehty, Tuppurainen vastaa kysymykseen Natoon liittymisestä.

Tuppurainen luonnehtii Venäjän toiminnan, brutaalin sodan Ukrainassa, olevan herätys kaikille – ei vain suomalaisille, vaan koko eurooppalaiselle turvallisuusjärjestelmälle.

– Kaikkien täytyy reagoida tähän ja olen iloinen, että yhdessä kumppanimme ja EU:n jäsenmaat ovat reagoineet ripeästi ja yhtenäisesti, hän sanoo.

– Hän on säälimätön diktaattori. Hän haluaa rakentaa uudelleen neuvostoaikaiset etupiirit, emmekä voi antaa sen tapahtua. Siksi meidän täytyy länsimaina, liberaalien arvojen ja demokratian puolustajina toimia yhtenäisesti, Tuppurainen sanoo.

– Meidän täytyy eristää Venäjä, iskeä Venäjään rankasti taloudellisilla pakotteilla. Olen iloinen, että olemme tehneet tätä yhdessä Britannian, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin kanssa, Tuppurainen sanoi painottaen päättäväisen ja yhtenäisen toiminnan tärkeyttä.

”The people of Finland, they seem to have already made up their mind.”@TyttiTup says it is ”highly likely” Finland will join NATO, adding that the ”brutal” Ukraine war has been ”a wake-up call to us all”.

– Sky News (@SkyNews) April 15, 2022