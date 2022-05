Suomen kurdeilta vakava viesti: ”Älkää antako pikkusormea, jos annatte, Turkki ottaa koko käden”

Vailla omaa valtiotaan olevan kurdikansan kohtalo on nyt noussut päivänpolttavaksi teemaksi Suomen politiikassa, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan löi kurdikysymyksen kiilaksi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessiin.

Kurdit elävät pääosin historiallisella Kurdistanin alueella Turkissa, Irakissa, Iranissa ja Syyriassa, ja kurdien diaspora näiden maiden ulkopuolella on poliittisesti järjestäytynyt. Ruotsissa kurdeja elää noin 100 000. Suomessa äidinkieleltään kurdinkielisiä on noin 16 000.

Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri kertoo STT:lle toivovansa Suomen ja Ruotsin Nato-ongelmaan pikaista ratkaisua, mutta ”ei kurdien kustannuksella”.

- Koen, että Nato-mailla ja myös Suomella sekä Ruotsilla on valttia saada Turkki perääntymään. On selvää, ettei Turkki yksinään pysty tätä hanketta estämään.

Turkki on muun muassa vaatinut Suomea ja Ruotsia luovuttamaan Turkkiin ihmisiä, joita Turkki syyttää terrorismin tukemisesta. Luovutuksista päättävät kuitenkin tuomioistuimet eivätkä hallitukset.

- Näiden vaatimusten toteuttaminen vaatisi perustuslain muuttamista ja kansalaisoikeuksien poistamista. — Suomen kurdeilla yleinen käsitys on, etteivät Suomi ja Ruotsi lähde taipumaan näihin tiukkoihin vaatimuksiin, sanoo Helsingin kaupungin varavaltuutettu Seida Sohrabi (kok.).

Turkin kanssa tinkiminen asettaisi Suomen kannalta vaarallisen ennakkotapauksen, joten periksi ei kannata antaa, Sohrabi katsoo.

- Älkää luopuko paineen edessä ja antako pikkusormea, sillä jos annatte, Turkki osaa ottaa koko käden.

Nato-kiistan kärjistyessä Turkin Erdogan julisti maanantaina maansa ryhtyvän uuteen sotilasoperaatioon Pohjois-Syyriassa. Uuden sotilasoperaation julistuksen sattuminen samaan ajankohtaan Nato-kiistan kanssa tuskin on sattumaa, Sohrabi uskoo.

”En pidä PKK:n terroristijärjestöstatusta oikeudenmukaisena.”

Turkin uusi sotilasoperaatio tekisi Suomelle ja Ruotsille poliittisesti vaikeaksi Turkkiin kohdistuvien asevientikieltojen löysäämisen, jota Turkki on myös vaatinut. Suomi jäädytti asevientikiellot Turkkiin maan edellisen Pohjois-Syyriaan tekemän hyökkäyksen aikaan vuonna 2019.

Turkin ja muiden Nato-maiden sekä EU:n välisissä kiistoissa vakioaiheena on Turkkia vastaan maan itäosissa taisteleva sissijärjestö PKK eli Kurdistanin työväenpuolue. Liike on luokiteltu Yhdysvalloissa ja EU:ssa terroristijärjestöksi, mutta luokittelu on kiistanalainen.

- En pidä PKK:n terroristijärjestöstatusta oikeudenmukaisena, vaikka olen monissa asioissa eri linjoilla puolueen kanssa. PKK taistelee kurdien oikeuksien puolesta Turkkia vastaan, Welat Nehri sanoo.

Sekä Turkki että kurdit ovat syyttäneet länsivaltoja kaksoisstandardeista. Vaikka PKK on luokiteltu terroristijärjestöksi, länsimaat ovat tukeneet Syyriassa sen aatteellisia sisarjärjestöjä YPG:tä ja YPJ:tä äärijärjestö Isistä vastaan, Welat Nehri sanoo.

- Kurdilaiset ympäri maailmaa pitävät ristiriitaisena sitä, että PKK luokitellaan terroristijärjestöksi, mutta YPG/YPJ:tä tuetaan. Miten länsiliittouma voi olla rahoittamassa kurdeja, jotka taistelevat Syyriassa terrorismia vastaan, jos he (kurdijärjestöt) ovat itsekin terroristeja, Sohrabi kysyy.

Vuonna 2020 Belgian korkein oikeus linjasi, että PKK:n EU-luokittelulle terroristijärjestöksi ei ole juridisia perusteita.

STT-Lassi Lapintie