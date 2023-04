Suomen Nato-edustuston uusi päällikkö on nyt selvillä

Suomen Nato-edustuston seuraavaksi päälliköksi on nimitetty ulkoasiainneuvos Piritta Asunmaa. Hän siirtyy Brysseliin ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2021. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pesti Belgiassa alkaa syyskuun alussa, kun erityisedustuston nykyisen päällikön, ulkoasiainneuvos Klaus Korhosen tehtävä päättyy elokuun lopussa.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Asunmaa on tullut töihin ministeriöön vuonna 1992. Hän on toiminut Suomen Nato-edustuston suurlähettiläänä aiemminkin, ja muuta edustustokokemusta hänellä on Washingtonista ja Pariisista.

Lisäksi Asunmaa on työskennellyt muun muassa Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkönä, Brysselissä Suomen edustajana EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa sekä apulaisosastopäällikön tehtävissä ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosastolla.