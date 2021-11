”Suomen on poistettava ennalta syyt kokeilla hybridivaikuttamista” – näin kokoomus perustelee välikysymykseen liittymistä

Koko oppositio on mukana välikysymyksessä varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Välikysymys on meille väline varmistaa, että hallitus toteuttaa viime viikolla lupailemansa valmiuslainsäädännön tarkistamisen. Vaadimme, että hallitus toteuttaa sen tavalla, joka mahdollistaa turvapaikanhaun keskeyttämisen määräajaksi tilanteessa, jossa turvapaikanhaku on muuttunut turvan hakemisesta ulkovallan painostusvälineeksi Suomea vastaan, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen perustelee tiedotteessa kokoomuksen osallistumista välikysymykseen.

Mykkäsen mukaan tulevaan on valmistauduttava hyvän sään aikana.

– Kannamme huolta siitä, että hallitus unohtaa lupaamansa muutokset, kun akuutti tilanne laantuu. Puolitoista vuotta sitten pääministeri Marin lupasi, että valmiuslakien tarkastamista käsitellään yhdessä, kun tarve tuli esiin Turkin ohjattua siirtolaisia Kreikan rajan yli. Mitään ei kuitenkaan sen jälkeen ole tapahtunut.

Välikysymyksellä kokoomus toivoo saavansa kirjalliset vastaukset täsmällisiin kysymyksiin, jotka välikysymyksessä esitetään.

– Pyrimme siihen, että tuloksena on uhkaa ennaltaehkäisevä lainsäädännön muutos tämän vaalikauden kuluessa. Suomen on poistettava ennalta ulkovaltojen syyt kokeilla hybridivaikuttamista turvapaikanhakijoita hyväksikäyttämällä. Se on ainoa tapa estää tilanne, joka on inhimillinen katastrofi kymmenille tuhansille mukaan tempaistuille ihmisille sekä uhka kohdemaan kansalliselle turvallisuudelle ja riippumattomuudelle. Tällaisesta on tuore esimerkki Valko-Venäjän ja sen EU-naapureiden rajoilta.

Mykkänen pitää Valko-Venäjän synnyttämää tilannetta vakavana ihmisoikeusrikoksena. Kokoomus painottaa, että EU-maiden on yhdessä luotava vahva paine siihen, että Valko-Venäjä sallii humanitaarisen avun rajavyöhykkeelle työntämilleen ihmisille. Puolueen mielestä EU:n ja Puolan yhteistyön osana Puolan on sallittava kansainvälisten tarkkailijoiden ja median toiminta Puolan puolella rajaa.