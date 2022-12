Suomen pääkaupunki ansaitsee luotettavan kumppanin – Stara on kuin Helsingin äiti, joka turvaa arjen toimivuuden

Muistatteko työpaikan kahvihuoneen seinässä legendaarisen lapun sanoman: äitisi ei ole täällä töissä? Sanoman tarkoitushan on tietysti se, että koska kenenkään äiti ei ole täällä töissä, kaikki siivoaisivat omat jälkensä ja siten pitäisivät paikat kunnossa. Useita kirjoittajia

Stara on hieman kuin Helsingin äiti. Helsinki on meidän kotimme ja Stara on töissä täällä. Täällä Helsingissä. Me kaikki kaupunkilaiset emme vain sitä aina välttämättä huomaa. Tai huomaamme me, silloin kun se äiti puuttuu. Me huomaamme sen esimerkiksi silloin kun oma kotikatu onkin lumen peitossa yli polveen saakka ja meidän pitäisi lähteä töihin, omille asioillemme kiireessä kuka minnekin ja milläkin menopelillä.

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos. Siitä, mitä kaikkea Stara tekee, voitte lukea tarkemmin vaikkapa täältä.

Nimi rakentamispalvelu ei kuvaa läheskään sitä koko katujen kunnossapidosta luonnon- ja ympäristön ja kriisien hoitoon liittyvää tehtävänkirjoa, joka Staran vastuulla on. Ympäristönhoidon kautta Stara vastaa Helsingin metsien, meri- ja saaristoalueen, luonnonsuojelualueiden, virkistyspeltojen ja niittyjen ylläpidosta. Ympäristönhoitoa toteutetaan kattavien luonnonhoitosuunnitelmien kautta.

Koronapandemian iskiessä kaikki kaupungin järjestelyt tuli organisoida täysin lennosta, sillä valmiita suunnitelmia ei ollut kenelläkään olemassa. Stara oli toteutuksessa vahvassa roolissa, useat tehtävät toteutettiin virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Stara esimerkiksi rakensi Laakson sairaalan odotusteltan, Stoan koronatestauspisteen, koronan aikaiset pysäköintijärjestelyt useissa kohteissa sekä vastasi useiden koronatestaukseen liittyvien opasteiden pystyttämisestä. Ja nämä ovat vain poiminta erilaisista tehtävistä, joista Stara vastasi korona-aikana.

Tiesitkö, että jos Helsingin edustan merialueilla tapahtuisi esimerkiksi suuronnettomuus ja öljyvuoto, paikalla olisi ensimmäiseksi Helsingin Stara? Varautuminen poikkeustilanteisiin tarkoittaa muun muassa väylien auki pitämistä, tulvien torjuntaa, valtiovierailujen delegaatioiden suojaamista ja työntekijöiden kouluttamista öljyntorjuntaan. Poikkeustilanteita on vuosittain useita. Yhtäläistä niille taitaa olla vain se, että kello kaulassa ne eivät tule koskaan ja mittakaavaltaan ne saattavat olla keskenään hyvin erilaisia.

Staralla on pitkä ja vahva kaupunkituntemus, laaja-alaista osaamista ja tehtäviin pätevät työntekijät. Pelkästään Helsingin ydinkeskustan ahtaiden katujen talvikunnossapito vaatii erityisosaamista, joka on mahdollista saavuttaa vasta pitkän asiantuntemuksen ja työkokemuksen kautta.

”On viisautta tunnustaa, että työkokemus on yksi yrityksen arvokkaimmista asioista. Se on työläs saavuttaa, mutta helppo menettää.”

KOKO liikelaitos Stara ja sen henkilöstö ovat monien muiden toimijoiden tapaan olleet lähivuodet erittäin kovassa ristipaineessa. Yhtäältä paineitta ovat aiheuttaneet Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energian, polttoaineiden ja raaka-aineiden hintojen nopea kallistuminen. Samanaikaisesti kiihtyvä inflaatio ja toisessa päässä yhä tiukentuvat kaupungin asettamat säästötavoitteet, jotka asettavat Staralle painetta myös henkilöstön suhteen. Keskustelua käydään Staran tarpeellisuudesta ja tehtävistä, kuten siitä tuottaako kaupunki kunnossapitoa omana työnä, vai hankitaanko se palveluna ja mikä on näiden keskinäinen osuus.

On ymmärrettävää, että tästä aiheutuu ristipainetta myös henkilöstölle. Staralla on ollut pieni työvoiman vaihtuvuus, se on työpaikkana arvostettu. Stara myös kehittää toimintaansa ja panostaa henkilöstön kehittämiseen. Monipuolinen tehtäväkenttä antaa mahdollisuuden myös tekijöille kasvaa uusiin rooleihin. Helsingin kaupunki vapisee nyt hiukan joka nurkastaan siinä, kykeneekö se olemaan jatkossa houkutteleva työnantaja omille työntekijöilleen. Oma osansa on valitettavasti myös Helsingin palkanmaksuongelmilla, jotka eivät lisää työvoiman veto- ja pitovoimaa myöskään Starassa. Starassa tulisikin seurata herkällä tutkalla lähiaikoina, ettei pääsisi tapahtumaan ainakaan yhtään tarpeetonta ja ylimääräistä osaajavuotoa Starasta ulospäin.

On viisautta tunnustaa, että työkokemus on yksi yrityksen arvokkaimmista asioista. Se on työläs saavuttaa, mutta helppo menettää. Kymmenen vuoden työkokemuksen saamiseksi nimittäin saattaa kulua jopa kymmenen vuotta, mutta paljon nopeammin se on mahdollista menettää. Näin valitettavasti voi käydä, mikäli Helsinki ja Stara eivät kykene pitämään oman henkilöstönsä osaamisestaan ja osaajistaan kiinni.

MEIDÄN Helsingin kaupungin päättäjien ja virkamiesten tulisikin nyt käyttää erittäin vakavaa harkintaa siitä mihin suuntaan tätä kaupungille tärkeää yleisistä alueista huolehtivaa Staraa viedään. Halutaanko sen toimintaa supistaa vai halutaanko Staran asemaa vahvistaa kaupungin keskeisenä toimijana ja turvata Suomen pääkaupungin toimivuus niin normaalioloissa kuin kriisin kohdatessa.

Me SDP:n edustajat Staran johtokunnassa näemme, että halvalla ei aina saa hyvää. Staran työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita huippuammattilasia. Kaupungilla ei olisi varaa tätä ammattitaitoa ja perinnettä hukata lyhytnäköisellä säästöjen tavoittelulla. Sen sijaan Staran toimintaa tulisi kehittää ja sen henkilöstöön panostaa jatkossakin. Stara tuottaa arvokasta palvelua, ainutlaatuista tietoa kaupungista sekä katsoo rohkeasti tulevaisuuteen, se on strategisesti merkittävä tekijä, jonka vaikutus vaikkapa hiilijalanjäljen pienentämiseen on suuri.

On meidän kaikkien etu, että Stara on jatkossakin kaupungin luottokumppani, joka turvaa arjen toimivuuden ja hoitaa tehokkaasti poikkeustilanteet. Annetaan Staralle mahdollisuus tehdä työnsä ja olla rakkaan pääkaupunkimme äiti.

Anita Hellman

Staran johtokunnan varapuheenjohtaja, SDP Helsingin puheenjohtaja

Kalle Mikkolainen

Staran johtokunnan varajäsen