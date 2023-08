Suomen Pankin asiantuntija: Perintövero puolustaa paikkaansa

Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkaiseman raportin mukaan perinnöt ja lahjat keskittyvät jo valmiiksi suurituloisille etenkin Etelä-Suomeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpon hallituksen ohjelmassa sovittiin perintöverotuksen niin kutsutun Ruotsin mallin selvittämisestä. Se tarkoittaisi perintö- ja lahjaverosta luopumista sekä sen korvaamista saadun omaisuuden luovutusvoiton laajemmalla verotuksella.

– Raportin löydökset kertovat siitä, että hallituksen selvityksen kohteena olevat muutokset nostaisivat pieniä perintöjä saavien verotusta, kun perityn omaisuuden luovutuksesta maksettava pääomatulovero yleensä nousisi. Sen sijaan perintöverosta luopuminen hyödyttäisi ennen muuta varakkaimpia sukuja, sanoo raportin kirjoittanut veroasiantuntija ja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér tiedotteessa.

Prosessipäällikkö Essi Eerola Suomen Pankista on myös sitä mieltä, että perintövero puolustaa paikkaansa osana verojärjestelmän kokonaisuutta. Hänenkin mielestään nykyisen järjestelmän ongelmia pitäisi pyrkiä korjaamaan mieluummin kuin perintöverosta luopua kokonaan.

- Perintöverotuksessa on erilaisia huojennuksia, jotka koskevat erityisesti sukupolvenvaihdoksia. Se, miten kireä perintövero on, riippuu siitä, millaista varallisuutta annetaan ja kenelle.

Perintöveron progressiivisuuden voimistamisen sijaan Eerola arvioisi ensin, ovatko nykyiset huojennukset perusteltuja ja miettisi vasta sitten, onko asteikkoa syytä kiristää.

Hänen mielestään voisi pohtia, voisiko 20 000 euron alaraja olla hieman korkeampi. Se on kansainvälisessä vertailussa alhainen, eikä sitä ole hänen mukaansa pitkään aikaan nostettu.

Perintöveron yksi ongelma Eerolan mukaan on, että se kohdistuu myös varallisuuteen, jota ei ole aina helppo tai edes mahdollista myydä.

- Asunnot on tyypillinen esimerkki, ja sitä olisi ehkä syytä enemmän miettiä. Henkilö on varakas, jos hän on perinyt arvokkaan asunnon, mutta hänellä ei välttämättä ole likvidiä (rahaksi muutettavaa) omaisuutta perintöveron maksamiseen.

Hallitusohjelman toinen uudistusajatus luovutusvoittoveron lisäksi on, että perintöveron maksuaikaa pidennetään kymmeneen vuoteen.

- Se on ilman muuta yksi järkevistä tavoista uudistaa perintöveroa.

EEROLAN mukaan Ruotsin mallin yksi keskeinen ongelma on, että se kannustaa antamaan vaikkapa yrityksen perintönä seuraavalle sukupolvelle sen sijaan, että yritys myytäisiin eteenpäin.

- Kokonaistaloudellisesti varat eivät ole tuottavimmassa mahdollisessa käytössä, kun yritys kannattaa jättää verotuksellisista syistä perintönä ennemmin kuin myydä sellaiselle, jolla olisi paremmat edellytykset hoitaa sitä.

Suomen nykyinen perintöverojärjestelmä ei aiheuta tällaista lukitusvaikutusta Eerolan mukaan sen vuoksi, että siinä vaiheessa, kun varallisuutta annetaan perinnöksi, sen aikaisemmin muodostunut arvonnousu jää verottamatta.

Eerolan mielestä Ruotsin mallin sijaan voisi ajatella, että aina kun omaisuutta jätetään perintönä, sitä kohdeltaisiin samalla tavalla varallisuuden luovutuksena kuin muutakin omaisuuden myyntiä.

- Eli jos olen ostanut osakkeita kymppitonnilla ja jätän ne perinnöksi, kun niiden arvo on 15 000, siinä realisoituu 5 000 euroa luovutusvoittoa ja se verotetaan siinä vaiheessa, kun se jätetään perinnöksi eikä vasta sitten kun perinnön saaja aikanaan itse myy perinnön. Näin lukitusvaikutus poistuisi kerran sukupolvessa.

Sanna Nikula/STT