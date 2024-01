“Suomen rahaa ei saa mennä Hamasille euroakaan” – tuki YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle keskeytyy

Suomi keskeyttää tukensa YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle UNRWA:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) (kuvassa) viestipalvelu X:ssä sekä ulkoministeriö tiedotteessaan.

Israel on syyttänyt useita järjestön työntekijöitä siitä, että he olisivat olleet mukana äärijärjestö Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin lokakuun alkupuolella. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan hyökkäykseen on saattanut osallistua kaksitoista järjestön työntekijää.

Suomen ulkoministeriö toteaa tiedotteessaan, että syytökset YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin terrori-iskuun Israelia vastaan ovat vakavia. Ministeriö edellyttää perinpohjaista selvitystä asiassa.

UNRWA on YK:n alainen humanitaarinen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. Järjestö työllistää noin 28 000 palestiinalaista.

ULKOMINISTERIÖN mukaan Suomella on UNRWA:n kanssa nelivuotinen humanitaarisen avun sopimus vuosille 2023-2026. Sen suuruus on viisi miljoonaa euroa vuodessa. Suomen maksatusten keskeyttämisestä päätti Tavio.

- Suomen rahaa ei saa mennä Hamasille eikä muille terroristeille euroakaan. Epäilys tuensaajan työntekijöiden osallisuudesta terrori-iskuun johtaa tuen keskeytykseen. Tapaus täytyy selvittää perusteellisesti, Tavio kommentoi tiedotteessa.

Ainakin Yhdysvallat, Kanada ja Australia ja Italia ovat jo aiemmin kertoneet jäädyttävänsä järjestön rahoituksen.