Suomen Reserviupseeriliitto otti kantaa Nato-jäsenyyteen – ”haluamme julkaista selkeän näkemyksemme”

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Reserviupseeriliiton liittovaltuusto hyväksyi lauantaina yksimielisesti kannanoton asiasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kannanotossaan liitto ilmoittaa kannattavansa ”yleistä asevelvollisuutta, maanpuolustuksen taloudellisten resurssien pysyvää korottamista sekä näiden tukena Suomen sotilaallista yhteistyötä ja jäsenyyttä puolustusliitto Natossa.”

RUL katsoo Natoon liittymisen vahvistavan Suomen kokonaisturvallisuutta ja puolustuskykyä etenkin turvatakuiden sekä tiedustelukyvykkyyden, ilmapuolustuksen, teknologiasaatavuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Nato-jäsenyydellä on RUL:n jäsenten vahva tuki. Maaliskuussa liitto teki jäsenilleen kyselyn, jonka mukaan yli 83 prosenttia reserviupseereista on Nato-jäsenyyden kannalla.

- Reserviupseerien enemmistö on jo pitkään ollut Nato-jäsenyyden kannalla ja olemme edistäneet turvallisuuspoliittista keskustelua asiasta. Nyt tehdyllä järjestön virallisen kannan muodostamisella haluamme julkaista selkeän näkemyksemme ja olla tukemassa päätöksentekoprosessia, joka johtaa Suomen Nato-jäsenyyteen, liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Liittovaltuuston puheenjohtaja, majuri Markus Lassheikki kuvaili lauantaina hyväksyttyä kannanottoa historialliseksi. Valtuustossa pitämässään puheessa Lassheikki sanoi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa osoittaneen selvästi, ettei Venäjällä ole aikomusta noudattaa kansainvälistä oikeutta tai sopimuksia. Lassheikin mukaan Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikan perusteet ovat muuttuneet perustavanlaatuisesti.

- Venäjä on osoittanut, että voimankäyttö on keskeinen osa sen keinovalikoimaa ja se on valmis käyttämään röyhkeästi laajamittaista sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi, Lassheikki sanoi.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen selontekoa turvallisuusympäristön muutoksista. Prosessin mahdollinen lopputulos on, että Suomi hakee Naton jäseneksi jo lähiviikkoina.