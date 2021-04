Suomen rokotustahti hidastuu jälleen – ”Oli ajateltu, että ne ovat tärkeä osa meidän ohjelmaamme”

Johnson & Johnsonin koronarokotteen toimitusten pysäyttäminen Eurooppaan hidastaa Suomen rokotustahtia, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lääkeyhtiö ilmoitti keskeyttävänsä toimitukset toistaiseksi varotoimena rokotteeseen liittyvien veritulppaepäilyjen vuoksi.

EU:ssa ei ole vielä käytetty Johnson & Johnsonin rokotetta, mutta rokotteen piti tulla Suomessa käyttöön huhtikuun viimeisellä viikolla.

– Kyllä se meidän tahtia hidastaa. Oli ajateltu, että ne ovat tärkeä osa meidän ohjelmaamme, Nohynek kertoo STT:lle.

Suomi on tilannut Johnson & Johnsonin rokotetta yhteensä 2,4 miljoonaa annosta, joista tosin kaikki eivät olisi alkuperäisenkään aikataulun mukaan saapuneet vielä toisella vuosineljänneksellä.

– Touko-kesäkuussa niitä oli tarkoitus olla jo ihan kunnolla, Nohynek sanoo.

– Tokihan tämä oli meille epämiellyttävä uutinen. Mutta kun on turvahuolesta kyse, niin totta kai sen ymmärtää.

”Äärimmäisen harvinainen oire”

Yhdysvaltalaisviranomaiset suosittelivat tiistaina Johnson & Johnsonin koronarokotteen käytön keskeyttämistä varotoimena. Maassa on ilmennyt yhteensä kuudella rokotteen saaneella 18–48-vuotiaalla naisella rokottamisen jälkeen harvinainen häiriö, johon liittyvät myös veritulpat. Yksi heistä on kuollut, ja toinen on sairaalahoidossa kriittisessä tilassa.

Yhdysvalloissa lähes seitsemän miljoonaa ihmistä on tähän mennessä saanut Johnson & Johnsonin rokotteen, eli kyseinen veritulppaoire on ilmennyt yhdellä miljoonasta rokotetusta.

– Verrattuna viruksen aiheuttamiin erilaisiin verenhyytymähäiriöihin sehän on äärimmäisen harvinainen, Nohynek kommentoi rokotteen mahdollista sivuoiretta.

Hän muistuttaa, että Johnson & Johnsonin rokote on osoittautunut testeissä hyvin tehokkaaksi ja tarjoaa lähes 100-prosenttisen suojan vakavaa tautimuotoa vastaan.

– Se täytyy tietysti suhteuttaa siihen. Mutta ymmärrän hyvin, että jos on kysymys nuorista terveistä ihmisistä ja jos haittana on kuolema, niin toleranssi on huono, Nohynek sanoo.

Äärimmäistä varovaisuutta puoltaisi Nohynekin mukaan myös se, että länsimaissa käytössä on useita rokotevaihtoehtoja, jolloin voidaan mennä vähäisemmän haitan kautta. Monella kehitysmaalla vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole, jolloin esimerkiksi Johnson & Johnsonin tai Astra Zenecan rokotteiden käytön keskeyttämisen lopputulemana on paljon enemmän kuolemia ja verenhyytymishäiriöitä.

– Se pitää aina suhteuttaa olosuhteisiin ja vallitsevaan epidemiologiseen tilanteeseen.

Astra Zenecasta kuullaan lisää huomenna

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR, jossa Nohynek on sihteerinä, kokousti tiistaina ja pohti suosituksia Astra Zenecan koronarokotteen käyttämisestä. Ryhmän päätöksistä kerrotaan keskiviikkona.

Tällä hetkellä Astra Zenecan rokotetta annetaan Suomessa vain 65 vuotta täyttäneille siihen liitettyjen harvinaisten aivolaskimotukosten takia. KRARin kokouksessa pöydällä olivat paitsi mahdolliset muutosehdotukset rokotteen ikärajoihin myös se, miten menetellään niiden ihmisten suhteen, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokotuksen Astra Zenecan rokotteella.

Euroopan lääkevirasto EMA aloitti viime viikolla selvityksen Johnson & Johnsonin rokotteen yhteydestä veritulppatapauksiin. Nohynekin mukaan KRAR seuraa EMAn sekä yhdysvaltalaisviranomaisten selvityksiä.

Toisin kuin muiden EU:ssa hyväksyttyjen rokotteiden kohdalla, Johnson & Johnsonin rokotetta tarvitaan vain yksi annos. Rokotteen etuna on myös se, että sitä voi säilyttää jääkaappilämpötilassa.