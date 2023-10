Suomen toinen kvanttitietokone valmistui – voittaa supertietokoneen laskentatehtävissä

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja suomalainen kvanttialan yritys IQM Quantum Computer ovat saaneet valmiiksi Suomen toisen kvanttitietokoneen Espoon Otaniemeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusi kvanttitietokone on kooltaan 20 kubitia, joka on kvanttitietokoneen vastine perinteisen tietokoneen bitille. Laite on siis suurempi kuin edellinen 5 kubitin malli, joka rakennettiin niin ikään Otaniemeen kansalliseen mikro- ja nanoteknologialaitokseen Micronovaan.

Kvanttitietokone on kvanttimekaniikkaan nojaava tietokone, jonka uskotaan päihittävän perinteiset supertietokoneet tietynlaisissa vaikeissa laskentatehtävissä. Kvanttitietokoneet ovat erityistyökaluja, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan perinteisiä tietokoneita yleistietokoneina.

VTT:n mukaan uuden kvanttitietokoneen kehityksessä on saavutettu teknologisia kehitysaskelia, joiden vuoksi oli mahdollista kasvattaa kubittien määrää.

Nyt valmistunut 20 kubitin kvanttitietokone ei vielä sovi käytännön sovelluksiin esimerkiksi teollisuudessa, vaan se on tutkimuskäyttöön luotu välivaihe.

Vuonna 2020 käynnistyneen kansallisen kvanttitietokonehankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli rakentaa toimiva viiden kubitin kvanttitietokone, joka osoittaisi suomalaisen osaamisen kvanttitietokoneen kehittämisessä.

Hankkeen kokonaistavoitteena on rakentaa 50 kubitin laite vuoden 2024 loppuun mennessä.

- Valmistunut kvanttitietokone on erittäin tärkeä vaihe matkalla kohti hankkeen kokonaistavoitetta, 50 kubitin kvanttitietokonetta. Kehitystyötä jatketaan vuoden vaihteessa yhdessä IQM:n kanssa, ja tavoitteena on päivittää 20 kubitin kvanttitietokone 50 kubitin kvanttitietokoneeksi vuoden 2024 loppuun mennessä, VTT:n tutkimuspäällikkö Pekka Pursula sanoo tiedotteessa.

Valtion myöntämän määrärahalisäyksen avulla kvanttitietokonetta lähdetään tämän jälkeen kasvattamaan kohti 300:aa kubittia.