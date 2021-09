”Suomen toiseksi suurin kasvukeskus ansaitsee omat lennot” – Pirkanmaan kansanedustajilta vetoomus Finnairille

Pirkanmaan kansanedustajat yli puoluerajojen vetoavat Finnairin johtoon Tampere-Pirkkalan lentokentän lentoyhteyksien puolesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansanedustajat kommentoivat vetoomuksessaan tietoja, joiden mukaan Finnair on ilmoittanut suunnittelevansa Tampere-Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan välisten lentoyhteyksien korvaamista bussikuljetuksilla.

Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karviselle sekä toimitusjohtaja Topi Mannerille lähettämässään vetoomuksessa kahdeksan kansanedustajaa painottavat Finnairin lentoyhteyksien tärkeyttä Pirkanmaalle.

”Yhteydet on turvattava, koska kysymyksessä on maakuntamme elinkeinoelämän, yritysten ja työpaikkojen tulevaisuus. Tampere-Pirkkalan kenttä on osa laajempaa liikenneyhteyksien kokonaisuutta. Finnairin on turvattava hyvät yhteydet maailmalle. On tärkeää, että myös Pirkanmaan asukkaiden ja yritysten tarpeet ohjaavat ratkaisuja. Toimivat yhteydet vaikuttavat yritysten sijoittumiseen”, kansanedustajat kirjoittavat.

Kansanedustajien mukaan maakunnan toimijat jakavat näkemyksen siitä, että lentokenttä on yksi tärkeä peruste alueen vetovoimalle ja kasvulle jatkossa.

”Keskuskaupunki Tampere on monipuolinen kansainvälinen kaupunki Tampere-taloineen ja Uros-areenoineen. Suomen toiseksi suurin kasvukeskus ansaitsee omat lennot Finnairilta”, kansanedustajat linjaavat.

Ennen koronapandemiaa Finnair lensi Tampere-Pirkkalan lentoasemalta suoria lentoja ainoastaan Helsinkiin. Kansanedustajat muistuttavat, että lentokentällä valmistui kattava remontti vuonna 2018, jonka hinta oli kokonaisuudessaan noin 15 miljoonaa euroa.

”Tampere-Pirkkalan lentokentän suoria yhteyksiä on tärkeää lisätä”, kansanedustajat toteavat.

Pirkanmaan kansanedustajat ovat Pauli Kiuru (kok.), Veijo Niemi (ps.), Marko Asell (sd.), Jari Kinnunen (kok.), Arto Pirttilahti (kesk.), Jouni Ovaska (kesk.), Arto Satonen (kok.) ja Sari Tanus (kd.).