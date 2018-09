Suomen Tullilta toive autojupakassa: ”Odotamme, että Venäjä antaa selkeät ohjeistukset”

Suomen Tulli pyytää kirjeessä Venäjän tullia ryhtymään toimiin, joilla yksityisautoilu maiden välillä saataisiin takaisin kohuttua tullilakia edeltävälle tasolle. Tulli pyytää myös tarkempia tietoja muun muassa vakuusmaksuista, joita autoilijoilta rajalla vaaditaan.

– Odotamme, että Venäjän tulli toimii ja antaa selkeät ohjeistukset siitä, miten vakuuden antaminen tällaisessa tilanteessa toimii ja mistä suuruusluokasta vakuudessa käytännössä puhutaan, Tullin ylijohtaja Jarkko Saksa sanoo STT:lle.

Tulli haluaa myös tietää tavan, jolla autoilija voi saada vakuuden takaisin. Saksan mukaan Venäjän tullia ei ole ohjeistettu selkeästi vakuusasioissa.

Saksa kertoo Suomen esittäneen toiveen, että Venäjän tulli löytäisi rajan ylittämistä helpottavan soveltamiskäytännön tilanteissa, joissa kuljettaja on auton haltija, mutta auton omistaa rahoitusyhtiö.

– Tämähän on Suomessa varsin yleinen tapa hankkia auto. Kaikesta päätellen Venäjällekin on tullut yllätyksenä, kuinka yleinen tällainen omistusmuoto on Suomessa. En usko, että tässä on ollut tarkoituksena matkustajaliikenteen rajoittaminen, Saksa sanoo.

Hänen mukaansa uuden tullisääntelylain tarkoitus on varmistaa, että autot, jotka viedään Venäjälle väliaikaisesti, myös tuodaan sieltä pois.

Noin viikko sitten voimaan tullut laki rajoittaa rahoitusyhtiöiden omistamien ulkomaisten autojen pääsyä Venäjälle.

Sekä Vaalimaan että Nuijamaan tullipäälliköt sanovat, että rajanylityspaikoilla on ollut tänään rauhallista.