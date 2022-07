Suomen työehtosopimismalli on Euroopan tavoitelluin – vähimmäispalkka tuo toivoa työssäkäyville köyhille monessa EU-maassa

Talven ja kevään yksi kuumimmista perunoista työlainsäädännössä EU-tasolla on ollut vähimmäispalkkadirektiivi. Direktiivi on ollut vaatimuksissa jo pitkään sosiaalisella agendalla, ja sitä on vaadittu yhä kiivaammin eurooppalaisille työmarkkinoille. Nyt eurooppalaisesta vähimmäispalkasta on vihdoin tulossa totta, kirjoittaa FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara.