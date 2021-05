Suomen uinti on taas valokeilassa – tässä syy, kirjoittaa toimittajakonkari

Uinnissa on oivallettu oikein maamme urheilun yhdentymisen merkitys. Noin sadan vuoden ajan syrjitty työväen uintiin satsaaminen on nyt uusissa uomissa. Ollaan tasa-arvoisesti hyväksytty työväen uinnin panos Suomen uintiin. Nykynuoriso on oivaltanut sulkea porvarillisen yksinvaltiaan määräysvallan sivuun. Kaikilla osaavilla on nyt mahdollisuutensa.