”Suomen vedellä keinottelu on nyt tulpattu” – kansalaisaloite sai eduskunnassa vankan tuen

Vesihuollon yksityistämistä vastustava "Vesi on meidän" -kansalaisaloite sai kaikkien eduskuntapuolueiden yksituumaisen tuen, kun aloitetta käsiteltiin tänään täysistunnossa.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto alkaa ripeästi valmistella lainsäädäntöä, jolla vesihuollon yksityistäminen estetään. Lakiesitys tulisi saada eduskunnan käsittelyyn ensi vuonna.

SDP:n kansanedustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan yksimielisestä kannasta.

– Suomen vedellä keinottelu on nyt tulpattu. On ilo havaita, että suureen ja tärkeään aiheeseen löytyy yksimielisyyttä yli rajojen, kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että päätös on samassa linjassa kuin SDP:n linja Tampereen puoluekokouksessa.

– Tässä on laajemminkin nähtävissä, että yhteiskunnan perusinfrastruktuuri täytyy säilyttää julkisen päätösvallan piirissä. Ei ole viisasta, että yhteiskunnan perusinfraa myydään yksityiselle sektorille, olivat ne kotimaisia tai ylikansallisia sijoittajia tai yrityksiä, jotka näin saisivat monopoliaseman keskeisen peruspalvelun infrastruktuurin omistajina.

”Vesihuolto on luonnollinen monopoli.”

Samoilla linjoilla on kansanedustaja Riitta Mäkinen.

– Vesihuolto on luonnollinen monopoli ja siksi sen järjestäminen on tulevaisuudessakin oltava julkisen vallan käsissä. Samalla se on osa kriittistä infrastruktuuria, joten siihen liittyy myös kansallisen huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen turvallisuuspoliittinen näkökulma, Mäkinen toteaa.

Hän kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä siitä, että lainsäädännön puutteet tuotiin nyt esille, vesihuolto sai arvoisensa paikan julkisessa keskustelussa, ja että niin moni (lähes 90 000 allekirjoitusta) antoi tukensa aloitteelle.

”Vedestä tulee koko ajan arvokkaampi voimavara.”

Kansanedustaja Johan Kvarnström pitää eduskunnan yksimielistä päätöstä tärkeänä erävoittona yhteisten vesien turvaamiseksi.

– Viesti on selvä ja ilahduttavasti kaikki eduskuntapuolueet olivat päätöksestä samaa mieltä. Julkisomisteiset vesihuoltotoiminnot on suojattava lainsäädännöllä, jotta niitä ei voitaisi yksityistää.

Hänen mukaansa tällä hetkellä on olemassa riski, että vesilaitokset sulautuvat julkisessa omistuksessa oleviksi energiayhtiöiksi ja osa niistä myydään yksityisille toimijoille, mikä käynnistäisi myös vesihuollon yksityistämisen.

– Näin ei onneksi ole vielä tapahtunut Suomessa, mutta tarvitsemme lakeja, joilla varmistetaan, että tällaista kehitystä ei pääse tapahtumaan.

Kvarnström pitää vettä kaiken perustana elämässä ja yhteiskunnassa, ja vesihuoltoa hyvänä esimerkkinä sellaisesta luonnollisesta monopolista, jota ei pidä yksityistää.

– On hyvä muistaa, ettemme ole saavuttaneet tavoitetta ennen kuin tarvittavat lait on valmisteltu, käsitelty ja hyväksytty. Vedestä tulee koko ajan arvokkaampi voimavara maailmassa ja puhtaan juomaveden saatavuus on turvattava pitkäjänteisesti myös meillä.