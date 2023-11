Suomen vouti on takavarikoinut Russia Todayn, Sberbankin ja asevalmistaja Kalashnikovin logot – tästä on kyse

Suomen viranomaiset ovat syksyn aikana alkaneet takavarikoida patentteja ja tavaramerkkejä yhtiöiltä, jotka ovat Ukrainan sodan vuoksi asetettujen talouspakotteiden piirissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulosottolaitos on ulkoministeriön esityksestä takavarikoinut runsaat 40 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tietokantaan kirjattua tavaramerkkiä ja mallioikeutta, joiden haltijat ovat EU:n talouspakotteiden piirissä. Yhtiöt, joilta jäädytyksiä on tehty, ovat olleet venäläisessä tai valkovenäläisessä omistuksessa.

Ulosottolaitos on esimerkiksi takavarikoinut Russia Today -televisiokanavaa pyörittävän ANO TV-Novostin logot ja tavaramerkit, jotka on rekisteröity Suomeen. Takavarikkoon joutuivat niin ikään venäläispankki Sberbankin ja asekonserni Kalashnikovin Suomeen rekisteröidyt tavaramerkit ja tunnukset. Takavarikkoaineiston joukossa on myös valkovenäläinen tupakkayhtiö, josta valtio omistaa enemmistön.

Takavarikoiden joukossa on myös venäläisen internetjätti Yandexin hallussa oleva patentti. Yandex itsessään ei ole pakotelistattu yhtiö, mutta Ulosottolaitos takavarikoi yhtiön tallennusmediakotelojärjestelmää koskevan patentin sillä perusteella, että yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Arkadi Volozh on pakotteiden piirissä.

KAIKKI STT:n tietoon tulleet logo- tai patenttitakavarikot on tehty syys-lokakuun aikana. Lakimies Ari Hietanen PRH:sta kertoo, että immateriaalioikeuksiin ulotettujen takavarikoiden taustalla on Euroopan komission kesällä päivittämä tulkinta siitä, mikä kaikki omaisuus voidaan takavarikoida. Mukaan katsottiin muun muassa patentit ja tavaramerkit.

Tulkintapäivitys johti Hietasen mukaan siihen, että PRH:ssa alettiin tarkastaa, löytyykö sen tietokannasta pakotteiden piiriin mahdollisesti kuuluvia immateriaalioikeuksia.

- Meillä on velvollisuus ilmoittaa näistä epäillyistä pakoteosumista ulkoministeriöön, Hietanen kertoo.

Lain mukaan lopulta Ulosottolaitos tekee varsinaiset pakotteisiin liittyvät takavarikot ulkoministeriön esityksestä.

ERILAISTEN immateriaalioikeuksien jäädyttäminen ei Hietasen mukaan tarkoita sitä, etteivätkö niiden haltijat saisi käyttää omistamiaan tavaramerkkejä.

Esimerkiksi Kalashnikov-asekonserni pystyy suomalaisviranomaisten jäädytyksistä huolimatta painamaan halutessaan tunnuksiaan aseisiinsa, eikä Russia Today -kanavan tarvitse peittää logojaan lähetyksissään.

Pakotteiden vuoksi takavarikoitua omaisuutta koskevat Hietasen mukaan samat käyttörajoitukset, kuin jos omaisuus olisi ulosmitattu.

- Ne kuuluvat oikeudenhaltijan omaisuuteen, mutta hän ei saa määrätä niistä. Eli hän ei käsittääkseni voi myydä tai esimerkiksi lisensoida patenttia tai tavaramerkkiä, eikä myöskään pantata niitä, Hietanen sanoo.

Ulosottolaitoksen päätösten perusteella omaisuuksien myynti vaatii luvan ulosottomieheltä.

Patenttien ja tavaramerkkien rekisteröinnit ovat usein valtiokohtaisia, vaikka EU:ssa on myös mahdollista rekisteröidä tavaramerkki koko unionin alueelle.

Suomessa tehdyt immateriaalioikeuksien takavarikoinnit eivät siis Hietasen mukaan automaattisesti tarkoita, että ne olisivat voimassa myös muualla EU:ssa. Vastaavat takavarikot pitää siis hänen mukaansa tehdä maittain.

VIRANOMAISET ovat myös ulottaneet omaisuuksien takavarikot päästöoikeuksiin. Lokakuun alussa Ulosottolaitos jäädytti pakotelistattuun ihmiseen liitetyn yhtiön päästöoikeudet, joiden arvo oli laitoksen arvion mukaan yhteensä lähes 260 000 euroa.

Ulosottolaitos on salannut yhtiön nimen.

STT / Markku Uhari