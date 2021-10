Suomen Yrittäjät perusti työpaikkasopimisen osaamiskeskuksen

Suomen Yrittäjät kertoo vahvistavansa jäsenpalveluaan paikallisessa sopimisessa perustamalla työpaikkasopimisen osaamiskeskuksen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Työmarkkinat ovat murroksessa. Haluamme tukea yrityksiä paikallisessa sopimisessa neuvonnalla, koulutuksella ja laajalla tietopankilla. Paikallisen sopimisen onnistuminen on Suomen kilpailukyvyn kannalta kohtalonkysymys, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

– Emme voi emmekä halua olla neuvotteluosapuoli, mutta tuemme yrityksiä heidän paikallisissa neuvotteluissaan, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä toteaa.

– Paikallisen sopimisen lainsäädännöllinen kehikko on hankala eikä ole merkkejä siitä, että hallitus sitä uudistaisi. Siksi on tärkeää, että yrittäjille on tarjolla apua, hän jatkaa.

Työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa erityisesti metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden toimialoilla. Tiedotteen mukaan Suomen Yrittäjiin on tullut paljon kysymyksiä uuteen tilanteeseen liittyen ja siihen, miten työehdot jatkossa määräytyvät.

Tietopankki on suunnattu erityisesti niille yrityksille, jotka tällä hetkellä noudattavat mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksia ja teknologiateollisuuden työehtosopimuksia.