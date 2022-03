Suomen Yrittäjien kysely: Yrittäjistä 37 prosenttia valmiita palkkaamaan ukrainalaisia

Monet yrittäjät ovat valmiita palkkaamaan ukrainalaisia, käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Kyselyyn osallistuneista yrittäjistä 37 prosenttia kertoi olevansa valmis ottamaan töihin ukrainalaisia. 36 prosenttia ei puolestaan ollut aikeissa toimia näin, ja 27 prosenttia ei osannut vastata. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyn perusteella ilmenee, että mitä enemmän henkilöitä yritys työllistää, sitä vahvemmat palkkaamisaikeet ovat. 10-19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 64 prosenttia on valmis palkkaamaan Ukrainasta saapuvia ihmisiä ja yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä peräti 79 prosentilla on valmius palkata.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja sitä varten haastateltiin lähes 1 300 yrityksen edustajaa 4.-9. maaliskuuta välisenä aikana. Kyselyn virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kyselyssä selvitettiin myös, miten sota vaikuttaa suomalaisyrityksiin. Kyselyn perusteella sota vaikuttaa yrityksiin laajimmin energian ja raaka-aineiden hinnan nousuna sekä epävarmuuden kasvun aiheuttamina tilausten menetyksinä.

Esimerkiksi energian hinnan noususta raportoi 34 prosenttia yrityksistä ja raaka-aineiden hinnan noususta 25 prosenttia yrityksistä.

- On selvää, että sota vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin maassamme. Nyt parasta yrittäjyyspolitiikkaa on varmistaa Suomen vakaus muuttuneessa turvallisuusympäristössä. On pidettävä huoli siitä, että Suomeen uskalletaan jatkossakin sijoittaa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Työnteko-oikeus edellyttää rekisteröintiä

Yrittäjä voi palkata Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä, sanoo asiantuntija, sanoo juristi Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä.

- Suomi myöntää ukrainalaisille tilapäistä suojelua, jonka nojalla heillä on työnteko-oikeus. Työnteko-oikeus edellyttää Ukrainasta saapuneelta rekisteröintiä, minkä tekee poliisi tai rajaviranomainen. Työnantaja voi ottaa ukrainalaisen työhön, kunhan hänet on rekisteröity ja hänelle on myönnetty tilapäinen suojelu, Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa yrittäjien palkkaamishaluun vaikuttaa varmasti se, että ukrainalaiset ovat yleisesti olleet pidettyjä ja ammattitaitoisia työntekijöitä.