Suomenlahden merivartiosto on avannut viisi tutkintaa itärajan tilannetta hyödyntäneestä epäillystä ihmissalakuljetuksesta. Rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeni Antti Raassina sanoo, että tutkinnoissa rikosnimikkeenä on törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

Epäillyissä rikoksissa on Raassinan mukaan pyritty hyötymään siitä, että Venäjän viranomaiset auttavat ihmisiä Suomen rajalle.

- Kun alkutalven aikana henkilöitä tuotiin rajalle ja rajan yli, ihmissalakuljettajat ovat nähneet sen mahdollisuutena sille, että ihmisiä järjestetään Lähi-idästä Venäjälle ja näille henkilöille avautuu tätä kautta reitti päästä Schengen-alueelle, Raassina sanoo STT:lle.

Raassina sanoo, että viisi käynnissä olevaa tutkintaa ovat tässä vaiheessa erillisiä, mutta niissä pyritään selvittämään, onko kyse samasta vai itsenäisistä rikollisorganisaatioista.

- Tutkinnoissa on operatiivisesti nyt aika kiivas tilanne, ja arvioisin, etteivät nämä noihin viiteen juttuun tule jäämään.

IHMISSALAKULJETUSTA järjestäneet epäillyt rikollisorganisaatiot ovat Raassinan mukaan toimineet Lähi-idässä sekä Venäjältä ja Suomesta käsin.

- On järjestetty ihmisiä huomattavaa rahallista korvausta vastaan Lähi-idästä Venäjälle ja Venäjältä Suomeen. Meillä on myös epäily siitä, että Suomesta jatketaan muualle Eurooppaan, eli Suomi on myös kauttakulkumaa.

Osa epäillyistä on vielä tuntemattomia. Raassina sanoo, että epäiltyjen määrässä puhutaan tällä hetkellä yksittäisistä ihmisistä, mutta määrä kasvanee vielä. Hän ei ota kantaa epäiltyjen kansalaisuuksiin.

Tutkinnat koskevat Raassinan mukaan satojen ihmisten järjestelyä itärajan yli Suomeen. Hän sanoo, että satoja ihmisiä on myös yritetty liikutella Suomesta eteenpäin.

Suomenlahden merivartioston tutkinnoissa keskitytään epäiltyjen ihmissalakuljettajien toimintaan aina ihmisten lähtömaista alkaen.

- Toiminta on alkanut lähtömaista, jatkunut pienen mutkan kautta Venäjälle ja sieltä edelleen Suomen ja Venäjän rajalle ja Suomeen, missä on pääasiassa haettu turvapaikkaa. Kun matka on maksettu maahan, joka ei välttämättä ole Suomi, matka jatkuu sinne varsinaiseen kohdemaahan. Meillä on tämä koko ketju tutkinnan kohteena.

RAASSINA sanoo, että ihmissalakuljettajien matkaan lähteneiden ihmisten motiiveja on tässä vaiheessa vaikea lähteä erittelemään.

- Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että ihmisillä on erilaisia syitä hakeutua Schengen-alueelle ja hakea turvapaikkaa tai parempaa elämää. Sitä, liittyykö siihen myös turvallisuusriskejä, ei voida sulkea pois.

Raassina sanoo, että Suomenlahden merivartiostoon on perustettu rikostutkintaryhmä, joka keskittyy pelkästään itärajan tilannetta hyödyntäneeseen maahantulon järjestelyyn. Yhteistyötä tehdään Rajavartiolaitoksen muiden hallintoyksiköiden, keskusrikospoliisin (KRP) ja Euroopan poliisiviranomaisen Europolin kanssa.

Suomenlahden merivartiosto on Rajavartiolaitoksen alainen hallintoyksikkö. Yksikön päällikkö Tomi Kivenjuuri Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoi keskiviikkona Ylelle, että itärajan tilanteeseen liittyen käynnissä on myös neljä tutkintaa laittoman maahantulon järjestämisestä ja yksi törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä.

