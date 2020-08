Suomessa 17 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 17 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu 76 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Demokraatti.fi/STT

Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 336, kun edeltävän kahden viikon aikana luku oli 260.

Kuluneen viikon aikana todettiin THL:n mukaan 177 tartuntaa.

THL raportoi uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu 335. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona viisi ihmistä, joista yksi tehohoidossa.

Virustestauksen kapasiteetti on yli 14 000 testiä päivässä. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan koronatestejä on viimeisen kahden viikon aikana tehty yhä suurempia määriä. Testejä on tyypillisesti tehty yli 10 000 päivässä.

STM:n mukaan arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,3–1,4. Luku on suunnilleen samalla tasolla kuin edellisellä viikolla.

Tämänhetkinen tartuttavuusluku tarkoittaa, että yksi koronaan sairastunut ihminen tartuttaa keskimäärin hieman yli yhden ihmisen.

STT–Iiro-Matti Nieminen