Suomessa 2 uutta koronakuolemaa – teholla 20

Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 948.

Sairaalahoidossa on yhteensä 107 ihmistä, joista 20 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on kahdeksan ihmistä enemmän kuin eilen.