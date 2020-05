Suomessa 4 uutta koronakuolemaa – vahvistettuja koronatartunoja nyt yli 6 000

Suomessa on nyt 6 003 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntojen määrä on lisääntynyt 19:llä eilisestä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut eilisestä neljällä. Kaikkiaan kuolemia on nyt 275.

Sairaalahoidossa on parhaillaan 152 ihmistä, joista 34 tehohoidossa. Eilen tehohoidossa olevia potilaita oli 45. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut alle puoleen kuukauden takaisesta. Tehohoidossa oli 11. huhtikuuta 80 potilasta.

Eniten tartuntoja on tähän mennessä rekisteröity Helsingissä, missä niitä on 2 220. Määrä on lisääntynyt eilisestä seitsemällä. Seuraavina tulevat Vantaa 708 tapauksella, jossa kasvua on kolme tapausta, ja Espoo 681 tapauksella. Espoossa kasvua on neljä tapausta.

Yli sata tapausta on rekisteröity tähän mennessä Turussa, 156, Tampereella, 134, Järvenpäässä, 103 ja Jyväskylässä, 101. Oulussa tapauksia on rekisteröity 90.