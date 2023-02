Suomessa aloitettu elinluovutukset verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen

Suomessa on aloitettu elinluovutukset verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen, kertoo Hus-yhtymä tiedotteessaan. Tätä niin sanottua DCDD-toimintaa (Donation After Circulatory Determination of Death) on valmisteltu Suomessa vuodesta 2019.