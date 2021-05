Suomessa ei yhtään uutta koronakuolemaa – teholla 28

Suomessa ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä virukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 929. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa virukseen liittyvän taudin vuoksi on tällä hetkellä 135 ihmistä, mikä on 13 vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa on 28 ihmistä. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut kahdella eilisestä.

Aiemmin tänään Suomessa raportoitiin 259 uutta koronavirustartuntaa.