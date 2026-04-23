23.4.2026 07:39 ・ Päivitetty: 23.4.2026 07:39

Suomessa hakattiin viime vuonna hieman aiempaa vähemmän metsää

Suomessa hakattiin viime vuonna runsaat 74 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta, kertoo Luonnonvarakeskus. Se oli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Metsäteollisuuden raaka-aineeksi hakatun puun määrä kasvoi hieman, kun taas energian tuotantoon hakatun runkopuun määrä pieneni kahdeksan prosenttia. Yli puolet energian tuotantoon hakatusta puusta meni pientalojen polttopuuksi ja loput metsähakkeen raaka-aineeksi energiantuotantolaitoksille.

Teollisuuden käyttöön ja vientiin hakattiin yhteensä lähes 63 miljoonaa kuutiometriä tukki- ja kuitupuuta, puoli miljoonaa kuutiometriä viime vuotta enemmän. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien osuus koko maan teollisuuspuun hakkuista oli lähes kolmannes.

Puuston kokonaistilavuus kasvoi viime vuonna 13 miljoonalla kuutiometrillä.

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

