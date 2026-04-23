23.4.2026 07:39 ・ Päivitetty: 23.4.2026 07:39
Suomessa hakattiin viime vuonna hieman aiempaa vähemmän metsää
Suomessa hakattiin viime vuonna runsaat 74 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta, kertoo Luonnonvarakeskus. Se oli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Metsäteollisuuden raaka-aineeksi hakatun puun määrä kasvoi hieman, kun taas energian tuotantoon hakatun runkopuun määrä pieneni kahdeksan prosenttia. Yli puolet energian tuotantoon hakatusta puusta meni pientalojen polttopuuksi ja loput metsähakkeen raaka-aineeksi energiantuotantolaitoksille.
Teollisuuden käyttöön ja vientiin hakattiin yhteensä lähes 63 miljoonaa kuutiometriä tukki- ja kuitupuuta, puoli miljoonaa kuutiometriä viime vuotta enemmän. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien osuus koko maan teollisuuspuun hakkuista oli lähes kolmannes.
Puuston kokonaistilavuus kasvoi viime vuonna 13 miljoonalla kuutiometrillä.
