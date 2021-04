Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa – teholla 32

Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi kaikkiaan 125 ihmistä, joista 32 on tehohoidossa. Sairaalapotilaiden määrä on vähentynyt eilisestä kahdeksalla.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa kaikkiaan 913 ihmistä.

Aiemmin tänään raportoitiin 208 uutta koronavirustartuntaa.