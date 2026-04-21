Kotimaa
21.4.2026 03:00 ・ Päivitetty: 21.4.2026 05:20
Suomessa olevista ukrainalaisista 80 prosenttia sai viime vuonna Kelan etuuksia
Neljä viidestä Suomessa olevasta ukrainalaisesta sai viime vuonna Kelan etuuksia, selviää Kelan tiedoista. Saajia oli vajaat 40 000.
Suurin osa ukrainalaisille maksetuista etuuksista oli perustoimeentulotukea, jota heille maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 140 miljoonaa euroa. Seuraavaksi eniten maksettiin yleistä asumistukea ja työttömyysturvaa.
YHTEENSÄ ukrainalaisille maksettiin viime vuonna 250 miljoonaa euroa Kelan etuuksia. Etuuksien saaminen oli myös yleisempää ukrainalaisilla naisilla kuin miehillä.
Yhteensä perustoimeentulotukia maksettiin Kelan mukaan viime vuonna noin miljardi euroa.
