Suomessa on raportoitu 1322 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 1 322 uutta koronatartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu 8 980 tartuntaa, mikä on 4 326 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL kertoo Twitterissä, että luku on tavanomaista suurempi, koska se sisältää raportoinnin perjantaipäivästä sunnuntaiaamuun.

Eilen THL kertoi, että päivän tartuntaluvuissa saattaa olla puutteita ja että asia korjataan maanantaihin mennessä. Tartuntaluvut ovat nyt korjaantuneet.

Yhteensä tartuntoja on raportoitu koko epidemian ajalta 112 207.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,74 miljoonaa ihmistä eli 67,3 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen taas on saanut noin 2,15 miljoonaa ihmistä eli sen osalta kattavuus on 38,6 prosenttia.

Ensimmäisen annoksen saaneita on nyt lähes 26 000 enemmän kuin eilen. Toisen annoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 58 000:lla.