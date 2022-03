Keskustelu Petteri Orpon antamasta haastattelusta Helsingin Sanomille jatkuu. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan nyt ei ole aika tehdä sosiaaliturvaleikkauksia, vaan etsiä keinoja, joilla helpotetaan ihmisten pärjäämistä hintojen noustessa.

”Monella suomalaisella on nyt todella vaikeaa kohonneiden arjen kustannusten vuoksi. Erityisen kipeästi hintojen nousu osuu pienituloisiin ja työttömiin, jotka ovat olleet jo valmiiksi tiukoilla. Kun taustalla on vielä suomalaisia niin henkisesti kuin taloudellisestikin kuormittanut koronapandemia, kuulostaa kokoomuksen Petteri Orpon vaatimus sosiaaliturvaleikkauksista rajulta ja kohtuuttomalta”, hän sanoo tiedotteessaan.

Mäkynen huomauttaa, että Suomessa on suuri määrä työttömiä työnhakijoita, jotka eivät yrityksistään huolimatta ole onnistuneet työllistymään esimerkiksi puuttuvan osaamisen tai korkean iän vuoksi. Työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta leikkaaminen ei auta näitä ihmisiä työllistymään, vaan päinvastoin pahentaa heidän ahdinkoaan entisestään.

”Pienituloisilta leikkaamisen sijasta nyt on löydettävä tapoja, joilla ihmisten pärjäämistä helpotetaan hintojen noustessa. Yksi vaihtoehto on ensi vuodenvaihteesta aikaistettu indeksikorotus eläkkeisiin ja etuuksiin. Tärkeää on, että tuki kohdennetaan oikeudenmukaisesti heille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Hyvätuloisten ostovoiman parantamista ei voida rahoittaa heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella.”

MÄKYNEN OTTAA kantaa myös Orpon kritiikkiin hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa kohtaan. Hänen mukaansa se osoittaa, että kokoomus elää menneisyydessä.

”Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen korkea työllisyysaste ja alhaisempi veroaste kuin valtiovarainministeri Orpon aikana. Pandemia-ajan velkaantumisemme oli euroalueen kolmanneksi vähäisintä ja kestävyysvajeemme on pienentynyt pandemiasta huolimatta. Korona-ajan talouspolitiikka on siis osoittautunut toimivaksi, mutta Petteri Orpo haikailee paluuta takaisin kokoomusjohtoiselle menetetylle 2010-luvulle.”

Mäkynen muistuttaa, että talouden ja työllisyyden lisäksi nyt on tärkeää huolehtia suomalaisten turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta muuttuneissa olosuhteissa. Tähän työhön tarvitaan mukaan kaikkia eduskuntapuolueita.

”SDP on valmis harkitsemaan kaikkia rakentavia ehdotuksia siitä, miten turvaamme ihmisten arjen ja ostovoiman tämän uusimman kriisin keskellä. Nyt on löydettävä oikeudenmukaisia ratkaisuja ja rakennettava luottamusta tulevaan, ei keikutettava venettä.”

