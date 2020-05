Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on tiistaina vahvistettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä Suomessa on nyt 312 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudet vahvistetut kuolintapaukset ovat Helsingin ja Turun yliopistollisten keskussairaaloiden erityisvastuualueilta. Kummallakin erityisvastuualueella on vahvistettu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on nyt kuollut yhteensä 255 ihmistä. Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueilla kuolleita on 17.

Koronaviruksen vuoksi tehohoitoa tarvitsevia ihmisiä oli tiistaina 11. Luku on laskenut maanantaihin verrattuna seitsemällä potilaalla. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 95 ihmistä, joka on yhdeksän vähemmän kuin maanantaina.

29 uutta koronavirustartuntaa

THL kertoi aiemmin tiistaina, että Suomessa oli 29 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Suomessa on nyt todettu 6 628 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja todettiin Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Husin alueella uusia tartuntoja on 25.

Helsingissä varmistettuja tartuntoja on tiistaihin mennessä todettu 2 478. Myös kahdessa muussa pääkaupunkiseudun suuressa kaupungissa, Espoossa ja Vantaalla, on selvästi muuta Suomea suurempi määrä tartuntoja. Vantaalla varmistettuja tartuntoja on 809 ja Espoossa 737. Yli sata varmistettua koronavirustartuntaa on myös Turussa (174), Tampereella (140), Järvenpäässä (115) ja Jyväskylässä (102).