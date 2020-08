Suomessa on todettu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä viisi ihmistä, joista tehohoidossa yksi.

Kuolemantapauksia on raportoitu nyt yhteensä 333. Kuolemantapauksista 274 on todettu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella (erva). Kuopion erva-alueella kuolemia on 25, Turussa 19, Oulussa 12 ja Tampereella 3.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 601.