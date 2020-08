Suomessa raportoitiin 22 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 22 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tartuntoja on nyt yhteensä 7 623.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 549 tartuntaa. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 832 tartuntaa. Se on neljä tapausta enemmän kuin maanantaina.

Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (931) ja Espoossa (879).

Turussa on todettu 235 tartuntaa ja Tampereella 143 tartuntaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä viisi ihmistä, joista yksi on tehohoidossa. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu yhteensä 333. Kuolemantapauksista 274 on todettu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella (erva). Kuopion erva-alueella kuolemia on 25, Turussa 19, Oulussa 12 ja Tampereella kolme.

Riskimaista tulevat asetetaan pakkokaranteeniin.

Tartunnat ovat olleet viime viikkojen ajan Suomessa selvässä nousussa. Maanantaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti tiedotustilaisuudessa, että riskimaista Suomeen tulevat ihmiset asetetaan jatkossa viranomaispäätöksellä pakkokaranteeniin. Karanteenin rikkojia voi odottaa sakkorangaistus tai kolmen kuukauden vankeustuomio.

Myös matkustajien pakkotestauksia rajanylityspaikoilla laajennetaan koskemaan myös maarajoja mahdollisimman pian.

Turvallisen maan rajaksi on määritelty kahdeksan tautitapausta 100 000:ta ihmistä kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Maat, joissa on enemmän kuin kahdeksan tapausta luokitellaan riskimaiksi.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan yli 20 miljoonaa.

