Suomessa vihdoin lämpöä yli 20 astetta – täällä siitä nautittiin

Keskiviikkona mitattiin Suomessa ensimmäistä kertaa kuluvana vuonna yli 20 asteen lämpötila.

Ilmatieteen laitos kertoo, että Espoon Nuuksion mittausasemalla mitattu 20,7 astetta oli korkein lukema tänä vuonna. Lämpötila nousi useilla eteläisen Suomen mittausasemilla yli 20 asteeseen. Lapissa sen sijaan oli edelleen hyvin koleaa ja vain muutamia lämpöasteita.

Torstai-iltana on odotettavissa maan länsiosassa lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä joitakin sadekuuroja, Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla ennustetaan. Päivällä on poutaa ja osin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta. Ilmatieteen laitoksen keskiviikkona iltaseitsemältä laatiman ennusteen mukaan maan länsiosassa tuulee torstaina heikosti tai kohtalaisesti lännen suunnasta, mutta aamusta alkaen on pohjoisen ja idän välistä tuulta.

Pohjoisessa voi olla yöllä jopa seitsemän astetta pakkasta

Sääennusteen mukaan maan itäosassa on torstaina puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöllä alueen pohjoisosassa on selkenevää, etelässä pilvisempää ja sadekuuroja. Yön alin lämpötila oli nollasta kuuteen lämpöastetta, päivällä on 9-15 astetta lämmintä. Idässä on heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöstä alkaen pohjoisenpuoleista tuulta.

Maan pohjoisosassa on torstaina enimmäkseen poutaa ja alueen etelä- sekä länsiosassa vähitellen selkenevää, muualla pilvisempää. Päivän ylin lämpötila on 5-12 astetta, Pohjois-Lapissa kahdesta viiteen astetta. Pohjoisosassa on heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Yöt ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisessa kylmiä, sillä lämpötilan ennustettiin jäävän torstain vastaisena yönä nollan ja seitsemän pakkasasteen välille.

Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Ahvenanmaalle jo keskiviikkona annettu metsäpalovaroitus on voimassa myös torstaina. Pudasjärvellä ja Kuusamossa on voimassa tulvavaroitus lauantaihin saakka.