Suomessa yhä lähes 300 000 työtöntä – Näin hallitus voisi parantaa työllisyyttä budjettiriihessä: Lauri Ihalaiselta neljän idean lista

Uusimmat työllisyysluvut kertovat, että myönteinen työllisyyskehitys on jatkunut. Työllisten määrä on kasvanut ja työttömyysaste on laskussa. SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen muistuttaa tiedotteessaan, ettei sovi kuitenkaan unohtaa, että Suomessa on yhä noin 284 000 työtöntä, joista huolestuttavan suuri osa on vaikeammin työllistettäviä.