Suomesta kaavaillaan ruokatuotannon edelläkävijää – ministeriö julkaisi uuden ruokastrategian

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut ruokastrategian, joka asettaa Suomen ruokatuotannolle tavoitteita vuoteen 2040 asti. Suomesta kaavaillaan kestävän ruuantuotannon ja ruokateknologian edelläkävijää. Strategialla Suomesta tavoitellaan johtavaa ruokajärjestelmien kehittäjää ja uudistajaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Strategialla pyritään varautumaan sekä nykyajan että tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, geopoliittiseen epävakauteen sekä teknologisiin murroksiin. Se sisältää neljä päämäärää: kannattavuus ja reiluus, huoltovarmuus, luonnon kantokyky sekä ruokakulttuuri ja hyvinvointi.

Esimerkiksi suomalaisen ruoan viennin arvon tavoitellaan kasvavan jopa kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Kasvu perustuu laadukkaisiin raaka-aineisiin, erityisesti kasvispohjaisten elintarvikkeiden jalostusasteen nostamiseen, strategiassa lukee.

Lisäksi tavoitteena on, että Suomen ruokajärjestelmä on vuonna 2040 huoltovarma kestäen iskut sekä sopeutuen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

ENSIMMÄINEN strategian toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2026. Sitä on tarkoitus päivittää neljän vuoden välein.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä pitää strategian visiota kunnianhimoisena ja oikeansuuntaisena, mutta Hemmilän mukaan tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimia alkutuotannon kannattavuuden parantamiseksi. Hemmilä kommentoi strategiaa MTK:n julkaisemassa tiedotteessa.

- Yksikään strategian tavoitteista ei toteudu, ellei alkutuotannon kannattavuus parane nopeasti ja merkittävästi, Hemmilä sanoo tiedotteessa.

Hemmilän mukaan maatalouden yrittäjät eivät saa tällä hetkellä tarpeeksi tuloja suhteessa alan riskeihin ja velkoihin. Ala ei houkuttele toivotulla tavalla nuoria tai investointeja, Hemmilä sanoo. Hän toivookin merkittäviä muutoksia jo seuraavan viiden vuoden sisällä.

Tiedotteen mukaan MTK on kuitenkin valmis toimimaan kumppanina ruokastrategian toteutuksessa.