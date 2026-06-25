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Kotimaa

25.6.2026 07:38 ・ Päivitetty: 25.6.2026 07:38

Suomesta voi junailla Ruotsiin elokuusta alkaen

iStock

Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään kaksi päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa.

Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä.

Uusi yhteys helpottaa liikkumista esimerkiksi Oulun ja Luulajan yliopistokaupunkien välillä. Vaihtoyhteydet Haaparannassa paranevat VR:n mukaan joulukuussa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan.

Liikenteen käynnistymispäivänä 10. elokuuta reitin rautatieasemilla järjestetään juhlaohjelmaa, johon kuuluu muuan muassa musiikkia, puheenvuoroja ja pientä tarjoilua.

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