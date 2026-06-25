Kotimaa
25.6.2026 07:38 ・ Päivitetty: 25.6.2026 07:38
Suomesta voi junailla Ruotsiin elokuusta alkaen
Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR.
Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään kaksi päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa.
Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä.
Uusi yhteys helpottaa liikkumista esimerkiksi Oulun ja Luulajan yliopistokaupunkien välillä. Vaihtoyhteydet Haaparannassa paranevat VR:n mukaan joulukuussa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan.
Liikenteen käynnistymispäivänä 10. elokuuta reitin rautatieasemilla järjestetään juhlaohjelmaa, johon kuuluu muuan muassa musiikkia, puheenvuoroja ja pientä tarjoilua.
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