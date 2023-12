Suomi EU:n tarkkailuluokalle? Näin kommentoi VM-pomo: ”Kyllä tässä isot riskit on sille”

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään synkän talousennusteen. Ennusteen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä on kolmen prosentin huonommalla puolen usean vuoden ajan. Sillä voi olla seurauksensa. Rane Aunimo Demokraatti

- Vaikka suhdanne kääntyy suotuisammaksi ensi vuoden aikana, Suomen talous ponnistaa tulevaisuuteen vajaakuntoisena. Julkisen talouden näkymä on ollut synkeä pitkään eikä valoa tahdo näkyä nytkään. Ikävät yllätykset ja hintojen ja korkojen nousu ovat tukkineet talouden verenkiertoa tilanteessa, jossa Suomen talous olisi tarvinnut jo valmiiksi pallolaajennusta, ylijohtaja, VM:n osastopäällikkö Mikko Spolander murehti ensin tiedotteessa.

Esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on pitänyt esillä mahdollisuutta, että Suomi joutuisi ”EU:n tarkkailuluokalle” julkisen talouden tilanteensa seurauksena.

Valtioneuvostokin tiedotti joulukuun alussa, että EU-komission mukaan Suomen vuoden 2024 alustavassa talousarviosuunnitelmassa julkisen talouden menot kasvavat selvästi suunniteltua nopeammin, minkä vuoksi komissio kehotti Suomea ryhtymään korjaaviin toimiin jo vuoden 2024 osalta.

Komissio voi myös käynnistää liiallisen alijäämän menettelyn (EDP) keväällä 2024 maille, joiden alijäämä ylittää 3% BKT:sta. Myös Suomella on riski joutua menettelyyn.

Spolander kommentoi uhkaa VM:n tiedotustilaisuudessa tiistaina iltapäivällä.

– Kyllä nämä (luvut) ovat tosiaan sen verran synkät, että kun puhutaan, että meidän arviomme mukaan vuoden 2024 julkisen talouden alijäämä on 3,5 % ja vuonna 2025 3,4 % ja sen jälkeen lähestytään kyllä kolmosta, mutta kyllä tässä sen verran pitkä on tämä viitearvon ylittävä jakso, että kyllä tässä isot riskit on sille, että liiallisen alijäämän menettely on edessä.

VM:N mukaan Suomen julkisen talouden tilanne on kääntymässä heikompaan. Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 2,5 prosenttia suhteessa bkt:hen tänä vuonna, mutta alijäämä kasvaa ensi vuonna 3,5 prosenttiin yhtäältä hitaan verotulojen kasvun ja toisaalta nopean menojen kasvun vuoksi.

Ministeriö arvioi, että aiemmin päätetyt varautumismenot, mittavat investoinnit ja hintojen sekä palkkojen nopea nousu pitävät menojen kasvun ripeänä myös lähitulevaisuudessa. Julkisyhteisöjen alijäämä kohenee jatkovuosina noin 3 prosenttiin suhteessa bkt:hen, kun hallituksen sopeutustoimet alkavat purra sekä talous ja työllisyys alkavat kasvaa ennustejakson lopulla.

VM arvioi, että valtionhallinnon alijäämä pysyy mittavana läpi koko ennustejakson, eikä kuntahallinnossa tai hyvinvointialueillakaan ole odotettavissa alijäämien oikenemista. Ilman sosiaaliturvarahastojen huomattavaa ylijäämää Suomen julkisyhteisöjen alijäämä olisi merkittävästi syvempi.

Valtion ja paikallishallinnon alijäämien sekä hitaan talouskasvun seurauksena velkasuhde jatkaa kasvuaan. VM:n mukaan se ei ole kääntymässä laskuun näköpiirissä olevalla talouden kehityksellä.