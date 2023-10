Suomi nousi digilistan ykköseksi – näin se onnistui

Suomi on sijoittunut ensimmäiselle sijalle maiden välisessä vertailussa digitaalisuuden hyödyntämisessä, ilmenee tämän vuoden Digibarometristä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolme edellistä vuotta Suomi on ollut hopeasijalla, mutta nyt se pudotti aiemman kärkimaan Tanskan kakkossijalle.

Pronssisijalle nousi Hollanti, kun Ruotsi ja Norja putosivat mitalisijojen ulkopuolelle neljänneksi ja viidenneksi. Kuudennella sijalla oli Yhdysvallat ja seitsemänneksi kiri huimaa nousua vuosien ajan tehnyt Kiina.

Digibarometrin tuloksista kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Sen mukaan Suomi on edelleen maailman kärkeä julkisen sektorin osalta. Yritysten vertailussa Suomen sijoitus nousi peräti neljä sijaa ja nyt Suomi sijoittui siinä toiseksi. Myös kansalaisia koskevassa vertailussa Suomen asema koheni.

Digibarometri kuvaa yhteiskuntien digitalisaation astetta. Vertailu tehdään 22 maan kesken kolmella sektorilla, joita ovat yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori. Vertailussa huomioidaan edellytykset, käyttö ja vaikutukset. Parhaiten Suomi menestyy edellytyksissä ja käytössä.

Digibarometri 2023:n julkaisivat liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Sitra ja Business Finland.

DIGIBAROMETRISTÄ vastaava Etlan tutkija Otto Kässi kertoo, että Suomen nousua selittävät digitalisaation vaikutukset yrityksiin.

- Yritysjohtajien käsitykset ovat vahvistuneet siitä, että Suomessa käytettävissä oleva ICT-teknologia (tieto- ja viestintäteknologia) täyttää yritysten tarpeet ja parantaa niiden kilpailukykyä. Näemme nousua myös yritysten edellytyksissä hyödyntää digitalisaatiota, Kässi sanoo tiedotteessa.

- Tässä taustalla ovat ICT-yritysten parantunut rekrytointitilanne sekä tekniset valmiudet pilvipalveluiden hyödyntämiseen.

BAROMETRIN erityisteemana on tänä vuonna big data eli massadata. Selvityksen perusteella sen hyödyntäminen yrityksissä on edelleen vähäistä. Havaintojen mukaan enemmistö suomalaisyrityksistä hyödyntää dataa jossain määrin, mutta varsinaisia big data -bisnesmalleja on vain prosentilla yrityksistä. Käyttö painottuu ICT-aloille ja suurempiin yrityksiin.

- Big datan käytön tuottavuusvaikutuksista on merkkejä, mutta vaikutusten hajonta on suurta. Suomessa massadataa käyttävien yritysten osuus yleistyy hälyttävän hitaasti. Erityisesti jos kehitystä suhteuttaa datan määrän kehitykseen Suomessa, arvioi Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen tiedotteessa.

Etlan mukaan massadatalle on tyypillistä, että dataa on hyvin suuria määriä ja sen muoto vaihtelee. Lisäksi data muuttuu ja sitä kertyy ja tulee saataville nopeasti.