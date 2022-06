Suomi nousi jälleen ykköseksi kestävän kehityksen maavertailussa – vahvuuksina panostukset ihmisten hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen

Suomi ylsi toista vuotta peräkkäin kärkisijalle kansainvälisessä kestävän kehityksen maavertailussa. Vertailu arvioi, miten valtiot edistävät YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita. DEMOKRAATTI Demokraatti

Agenda 2030 -ohjelmassa on kaikkiaan 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan vertailusta käy ilmi, että Suomi on saavuttanut köyhyyden vähentämiseen, puhtaaseen ja edulliseen energiaan sekä hyvään koulutukseen liittyvät tavoitteet.

Lisäksi Suomi pärjää hyvin sosiaalisen kestävyyden tavoitteissa ja on lähellä saavuttaa myös muun muassa eriarvoisuuden vähentämiseen, sukupuolten tasa-arvoon, inhimilliseen työhön ja talouskasvuun sekä rauhaan ja oikeusvaltioon liittyvät tavoitteet.

Sen sijaan ekologiseen kestävyyteen, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, kulutus -ja tuotantotapojen kestävöittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen liittyvissä tavoitteissa Suomella on edelleen haasteita.

Maavertailun vertailun toteuttavat vuosittain YK:n alainen Sustainable Development Solutions Network ja Bertelsmann-säätiö. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Sami Pirkkala pitää tuoretta tulosta merkittävänä.

– Kestävässä kehityksessä on kyse ihmisten hyvinvoinnin turvaamisesta maapallon kantokyvyn rajoissa. Suomen vahvuutena on pitkällä aikajänteellä tehdyt panostukset ihmisten hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Suomen keskeisenä haasteena on korkean hyvinvoinnin yläpitäminen siten, että samalla pysymme yhden maapallon asettamissa rajoissa, hän summaa tiedotteessa.

Kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta järjestetään ensi keskiviikkona keskustelutilaisuus, jota voi seurata verkossa. Tilaisuuden aiheina ovat erityisesti koulutus, tasa-arvo sekä luonnon monimuotoisuus ja merten hyvinvointi.

– Käsillä on globaali oppimisen kriisi, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa voi johtaa muun muassa ruokakriisin, joka edelleen vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Kaiken tämän keskellä olisi kuitenkin tärkeää rakentaa kuvaa tavoittelemisen arvoisesta tulevaisuudesta nuorille sekä tuleville sukupolville. Se on kestävän kehityksen ytimessä, Pirkkala sanoo tiedotteessa.