Suomi on ollut Naton jäsenenä nyt tasan vuoden

Naton päämajalla Brysselissä jatkuu toista päivää ulkoministerien kokous, jossa on muun muassa valmisteltu Naton seuraavaa huippukokousta Washingtonissa.

Keskiviikkona Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi tiedotustilaisuudessaan aloitteistaan, joilla kasvatettaisiin Naton institutionaalista roolia Ukrainan rahallisessa tukemisessa, aseavun koordinoimisessa ja ukrainalaisten kouluttamisessa.

Stoltenberg ei halunnut vielä keskiviikkona vahvistaa yksityiskohtia siitä, että hän on ehdottanut 100 miljardin euron sotilaallista avustusrahastoa Ukrainan viiden vuoden tueksi. Useat ministerit kuitenkin kommentoivat rahastoa ja sen mittaluokkaa, josta oli uutisoitu jo kokouksen alla.

Ajatuksena Naton roolin kasvattamisessa on suojautua poliittisilta heilahteluilta, joita muun muassa Yhdysvaltoihin on enteilty presidentti Donald Trumpin mahdolliselle presidenttikaudelle. Sisäpoliittinen tilanne Yhdysvalloissa on jo ennen vaaleja saanut Yhdysvaltojen 60 miljardin dollarin tuen jumiutumaan kongressiin.