Suomi on taas maailman onnellisin maa

Suomi on jo viidettä vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa, käy ilmi YK:n onnellisuusraportista.

Kakkossijalla on Tanska ja kolmantena Islanti. Tämän jälkeen listalla ovat neljäntenä Sveitsi ja viidentenä Hollanti. Ruotsi on raportin mukaan seitsemänneksi onnellisin. Kaikki Pohjoismaat mahtuvat kymmenen parhaan joukkoon.

Raportissa käytettiin onnellisuuden arvioimisessa kuutta avainmuuttujaa. Ne ovat elintaso, sosiaalinen tuki, terveiden elinvuosien odote, vapaus tehdä elämänvalintoja, anteliaisuus ja vapaus korruptiosta.

Raportti julkaistiin tänä vuonna kymmenettä kertaa.

Rauha ja vakaus tärkeitä hyvinvoinnille

Tänä vuonna yli 150 maan listalla onnellisuuspisteitään paransivat Serbia, Bulgaria ja Romania. Libanonissa, Venezuelassa sekä Afganistanissa, jossa äärijärjestö Taleban nousi valtaan elokuussa, pisteet laskivat.

– Kaikkein pohjimmalta löytyvät yhteiskunnat, jotka kärsivät konfliktista tai äärimmäisestä köyhyydestä. Erityisesti Afganistanissa ihmiset arvioivat elämänlaatunsa vain 2,4 pisteellä kymmenestä, sanoi yksi raportin tekijöistä, professori Jan-Emmanuel De Neve Oxfordin yliopistosta tiedotteessa.

– Tämä on raju muistutus siitä, millaista aineellista ja henkistä tuhoa sodat aiheuttavat monille uhreilleen ja siitä, kuinka tärkeää rauha ja vakaus ovat ihmisen hyvinvoinnille, hän sanoi.

Suomalaiset arvioivat oman hyvinvointinsa keskimäärin lähes kahdeksalla pisteellä kymmenestä.

Viime aikoina on kuitenkin ollut myös keskustelua siitä, kuinka riippumaton raportti on, Helsingin Sanomat on kertonut. Raportti saa esimerkiksi huomattavaa rahallista tukea Arabiemiraateilta, ja joitain ongelmia on havaittu myös tietojen keräämisessä.