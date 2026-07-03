Tiede ja teknologia
3.7.2026 09:55 ・ Päivitetty: 3.7.2026 09:55
Suomi ostaa lisää ruotsalaisia ilmatorjuntaohjuksia – tepsivät drooneihinkin
Suomi hankkii Ruotsista uusia lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksia, puolustusministeriö kertoo. Näillä suhteellisen helposti liikuteltavilla aseilla pystytään torjumaan muun muassa drooneja ja taisteluhelikoptereita.
Puolustusministeri Antti Häkkänen on antanut puolustusvoimille valtuudet tilata uusia RBS 70 NG -järjestelmän ilmatorjuntaohjuksia ruotsalaiselta Saabilta.
Sama järjestelmä on Suomessa ollut käytössä muun muassa valmiusyhtymillä jo 2000-luvun alusta alkaen nimikkeillä ITO2005 ja ITO2005M.
Sen ohjuksia voidaan laukaista muun muassa kuorma-autoihin asennetuilta laveteilta tai yksittäisiltä ohjusjalustoilta.
Suomessa käytettyjen ohjusten kantama on noin kahdeksan kilometriä, ja niillä yltää viiden kilometrin korkeuteen.
Ministeriön mukaan 108 miljoonan euron arvoisella hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomessa.
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