Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

3.7.2026 09:55 ・ Päivitetty: 3.7.2026 09:55

Suomi ostaa lisää ruotsalaisia ilmatorjuntaohjuksia – tepsivät drooneihinkin

Saab
Suomessa puolustusvoimat käyttää ruotsalaisaseesta nimeä Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 2005.

Suomi hankkii Ruotsista uusia lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksia, puolustusministeriö kertoo. Näillä suhteellisen helposti liikuteltavilla aseilla pystytään torjumaan muun muassa drooneja ja taisteluhelikoptereita.

Demokraatti

Demokraatti

Puolustusministeri Antti Häkkänen on antanut puolustusvoimille valtuudet tilata uusia RBS 70 NG -järjestelmän ilmatorjuntaohjuksia ruotsalaiselta Saabilta.

Sama järjestelmä on Suomessa ollut käytössä muun muassa valmiusyhtymillä jo 2000-luvun alusta alkaen nimikkeillä ITO2005 ja ITO2005M.

Sen ohjuksia voidaan laukaista muun muassa kuorma-autoihin asennetuilta laveteilta tai yksittäisiltä ohjusjalustoilta.

Suomessa käytettyjen ohjusten kantama on noin kahdeksan kilometriä, ja niillä yltää viiden kilometrin korkeuteen.

Ministeriön mukaan 108 miljoonan euron arvoisella hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
2.7.2026
TikTok etsii superlobbaria Suomeen – tehtävänä yhtiön suojeleminen täkäläiseltä sääntelyltä
Lue lisää

Jouni Kemppainen

Kolumnit
29.6.2026
Jouni Kemppainen: Hyvät puolueet, kokeilkaapa välillä sovinnollisuutta – eikä rehellisyyskään haittaisi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU