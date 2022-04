Suomi päättää venäläisdiplomaattien karkottamisista lähipäivinä – Ulkoministeri Haavisto: ”Tämänsuuntaisia päätöksiä varmaan on tulossa”

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi päättää venäläisdiplomaattien karkotuksista päivien kuluessa. Haavisto kommentoi asiaa eduskunnassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheen jälkeen eduskunnassa perjantaina. Simo Alastalo Demokraatti

Haavistolta kysyttiin onko selvää, että diplomaatteja tullaan karkottamaan.

– No tämänsuuntaisia päätöksiä varmaan on tulossa, mutta palataan yksityiskohtiin, Haavisto totesi.

Asiasta käydään keskustelua ja se on Haaviston mukaan hallituksen ja tasavallan presidentin valmistelussa. Päätöksiä on luvassa melko pikaisesti.

– Puhutaan varmasti päivistä. Olen ulkoministerinä ollut nyt kolme päivää matkassa ensin tapaamiset Saksassa ja sitten kaksi päivää tuolla Naton kokouksessa. Ne ovat yleensä asioita, jotka on koko hallituksen piirissä hyvä käsitellä tasavallan presidentin kanssa.

Haavisto totesi presidentti Zelenskyin nostaneen puheessaan esiin kolme tärkeätä asiaa: Venäjän iskut humanitaarisiin kohteisiin, Ukrainan tarviseman aseavun ja tulevaisuuden jälleenrakennuksen.

– Suomea kiitettiin ja toisaalta todettiin, että vielä raskaampaakin aseistusta tarvitaan tämän sodan voittamiseksi. Hän vetosi selvästi EU-maihin siinä.

Jälleenrakennuksen yhteydessä Zelenskyi nosti esiin erityisesti koulut.

– Siinä hän oli kyllä lukenut läksynsä, että Suomi on sellainen maa, jossa koulutusta arvostetaan. Hän toivoi tässä yhteistyötä Suomen kanssa eli koulujen jälleenrakennuksessa ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä.

Haavisto huomautti, että Suomella on ollut jo aikaisemmin kehitysyhteistyön kautta kouluhankkeita Ukrainassa.

Zelenskyi mainitsi myös Venäjän öljytulojen käyttämisen jälleenrakentamisen rahoitukseen.

– Sitä asiaa kyllä kannatan. Siinä jonkinlaiset sotakorvaukset tulisivat maksettaviksi, Haavisto sanoo.

Suomi on nyt lähettänyt Ukrainaan kaksi erää aseapua. Haaviston mukaa lisäavulle on hallituksen piirissä kannatusta, mutta asia on myös Puolustusvoimien käsissä.

– Siinä joudutaan tietysti katsomaan, että saadaan korvaavaa materiaalia Puolustusvoimille tilalle.

”En pidä näitä ajallisesti ihan sattumana”

Perjantaina venäläinen siviililentokone loukkasi Suomen ilmatilaa. Ennen Zelenskyin puhetta kaatuivat ulkoministeriön ja puolustusministeriön nettisivut. Haavisto ei pidä tapahtumia sattumana.

– Kyllä nämä varmasti ajoituksellisesti on katsottu, kun Zelenskyi esiintyy Suomen eduskunnalle, niin jollakin tavalla sitten näytetään, että se on huomattu ja siihen reagoidaan. En pidä näitä ajallisesti ihan sattumana.

– Varmasti tämä Nato-keskustelu on herättänyt Venäjällä erilaisia tuntemuksia. Olin juuri kaksi päivää Naton kokouksessa Brysselissä ja siellä tunnelma oli sellainen, että Suomi on maa, joka on kantanut huolta omasta puolustuksestaan jo pitkään ja on mukana näissä Naton kumppanuushankkeissa. Olemme jo nyt maa, joka on hyvin syvällä näissä Naton rakenteissa, Haavisto jatkoi.

Haavisto uskoi Zelenskyin puheen lisäävän osaltaan kansanedustajien ymmärrystä EU:ssa tehtäviä tukipäätöksiä kohtaan.

– Uskon, että tästä kansanedustajille ja Suomen kansalle kun tällainen puhe pidetään, niin kaikki ymmärtävät miten tärkeä Ukrainan asia meidänkin kannalta on.