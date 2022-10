Suomi rikkoi lasten oikeuksia – näin Pekka Haavisto kommentoi asiaa

YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan Suomen epäonnistuminen kotiuttaa suomalaislapset al-Holin leiriltä Pohjois-Syyriasta rikkoi lasten oikeuksia. Johannes Ijäs Demokraatti

Komitea katsoo päätöksessään, että Suomella on vastuu ja valta suojella suomalaislapsia heitä uhkaavalta välittömältä hengenvaaralta.

- Kehotamme Suomea ryhtymään välittömästi päättäväisiin toimiin näiden lasten hengen suojelemiseksi ja tuomiseksi kotiin perheidensä luo, komitean jäsen Ann Skelton sanoi STT:n mukaan. Suomi on myös velvollinen myöntämään asianmukaisen hyvityksen lapsille heidän kokemistaan kärsimyksistä ja estämään vastaavien loukkausten tapahtumisen tulevaisuudessa

Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi YK-päätöstä tänään Demokraatille.

– Se on varmasti odotettu YK:n lapsen oikeuksien komitean päätöksenä. Suomi on tuonut al-Holin leiriltä yhteensä 26 lasta. Meillä on aika hyvä rekordi tässä suhteessa.

Loputkin pitäisi tuoda, mitä nyt tehdään?

– Siellä on tietysti muutamia perheitä ja joitakin lapsia. Minun ymmärtääkseni kaikki sellaiset on tuotu, jotka ovat halunneet palata sieltä Suomeen. Tietysti lapsen oikeuksien kannalta se, että vanhemmat ovat toisella kannalla ja haluavat johonkin vaikeaan paikkaan jäädä, on hankala tilanne silloin viranomaisen toimia, Haavisto vastaa.

Lapsen oikeuksia on rikottu, mutta pystyykö Suomi tekemään mitään?

– Suomi on 26 lapsen osalta pystynyt tässä toimimaan, mikä on näissä olosuhteissa hyvä saavutus. Me olemme tehneet huomattavasti enemmän kuin monet eurooppalaiset maat tässä suhteessa. Tietysti pääpainon täytyy nyt kohdistua leirin ylläpitäjiin, että sieltä lapset leiriltä vapautettaisiin. Lapsethan ovat olleet siellä vankeuden omaisissa olosuhteissa.

Kysymykseen, millaista painetta nyt leirille laitetaan Suomen osalta, Haavisto toteaa, että YK:n päätös on jo osa tätä painetta. Hän myös muistuttaa, että Suomi on tehnyt vaikuttamistyötä koko ajan asiaan samalla tavalla suhtautuvien maiden kanssa eli niiden maiden kanssa, jotka ovat koettaneet saada leiriltä lapsia pois.

Mitä YK:n päätöksestä, jonka mukaan Suomi on rikkonut lasten oikeuksia, käytännössä seuraa?

– Siinä kaikkein tärkeintä on tietysti, että kaikki lapset pitäisi saada sieltä pois, myöskin muiden maiden kansalaiset. Tämä lisää tietysti painetta siihen, että myöskin leirin ylläpitäjä päästäisi sieltä lapset pois. Olemme 26 lasta sieltä saaneet neuvottelemalla ulos ja jokainen lapsi on vaatinut erikseen työn tämän osapuolen kanssa.

Haavisto kokee, että YK:n lapsen oikeuksien komitean päätös tukee ulkoministeriön näkemystä eli tämän hallituskauden päätöstä siitä, että leirillä olevia lapsia on autettava.

Ovatko muut maat saaneet vastaavia päätöksiä?

– Ilmeisesti on ainakin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa jonkin maan kohdalla näitä käsitelty, Haavisto muistelee.

STT KERTOO uutisessaan, että komitean päätös perustuu kuuden suomalaislapsen kohteluun al-Holin leirillä Pohjois-Syyriassa. Kolme lapsista on päässyt äitiensä kanssa Suomeen.

Kolme 5-6-vuotiasta lasta on edelleen leirillä sota-alueeseen verrattavissa oloissa. Lasten vanhempien väitetään tehneen yhteistyötä Isis-äärijärjestön kanssa.

Suomi on kotiuttanut leiriltä yhteensä 26 lasta ja yhdeksän aikuista naista. Viimeisin kotiutus on tapahtunut joulukuussa 2021.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan jäljellä on yhteensä kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa on lapsia.

- On aivan ilmiselvää, että jos henkilöt itse kieltäytyvät kaikesta yhteydenpidosta, ei meillä viranomaisella ole mitään mahdollisuutta edetä asiassa. Olemme pyrkineet yhteydenpitoon eri konstein, mutta jäljellä olevien kohdalla se on erittäin vaikeaa, Tanner sanoo STT:lle.

Suomella on 180 päivää aikaa raportoida komitealle tekemistään toimenpiteistä. Jos tilanne ei ole siinä ajassa muuttunut, Suomi pyrkii selittämään vallitsevia olosuhteita tarkemmin komitealle.