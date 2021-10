Suomi saa käyttöönsä ensimmäisen osuutensa EU:n elpymispaketista – Annika Saarikko: ”Ainoastaan yhdestä kohdasta komissio antoi meille B-luokituksen”

EU-maiden valtiovarainministerit ovat näyttäneet vihreää valoa Suomen elpymissuunnitelmalle. Suomi saa näin käyttöönsä ensimmäisen osuutensa EU:n elpymispaketista. Rane Aunimo Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtiovarainministerit keskustelivat Suomen suunnitelmasta videoyhteyden välityksellä. Virallinen päätös suunnitelman hyväksymisestä tehdään kirjallisesti.

Hyväksymisen jälkeen Suomi saa ensin käyttöönsä 13 prosenttia elpymisrahoistaan eli noin 271 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Suomi on saamassa arviolta 2,1 miljardia euroa EU:n suuresta elpymispaketista.

Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi aihetta tiedotustilaisuudessa torstaina iltapäivällä.

– Suomi sai kaikista arviointikriteereistä parhaan A-luokituksen eli suunnitelmaamme pidettiin hyvänä ja uskottavana ja kriteerejä vastaavana. Ainoastaan yhdestä kohdasta komissio antoi meille B-luokituksen ja se on sama kriteeri kuin kaikilla muillakin jäsenmailla eli voidaan sanoa, että poikkeuksetta suunnitelmaamme arvioitiin hyvin korkeatasoiseksi.

Ainoa B-luokitus tuli hankkeiden kustannusarvioinnista, jota oli vaikea tehdä kokonaan uusiin projekteihin.

Saarikon mukaan Suomen suunnitelma sai erityistä kiitosta siitä, että se korostaa vihreää siirtymää.

– Yli 50 % kohdistuu vihreään siirtymään ja se on huomattavasti enemmän kuin EU edellytti. EU edellytti siihen kohdistuvan 37 % kunkin maan saannosta. Investoinneilla tuetaan hallituksen tavoitetta, että maa olisi hiilineutraali vuonna 2035.

Saarikko huomautti, että kaikkinensa tavoitellaan kestävämpää kasvua.

– Tämäkin työ palaa sen peruskysymyksen äärelle, että vaikka taloudessa juuri nyt menee hyvin, siksi tämän kutsuminen elvyttäväksi paketiksi ei ole tavallaan todenmukaista. Ei talous juuri nyt kaipaa elvytystä vaan näillä toimilla rakenteellisesti uudistetaan taloutta kestävämmäksi. Se on merkittävä ero, jota haluan korostaa. Siksi Suomi nimitti tämän kestävän kasvun ohjelmaksi, eikä elpymissuunnitelmaksi, mikä se EU:n käsitteistössä alun perin koronakriisin keskellä tehtynä oli. Tämän tarkoitus on vastata siihen huoleen, joka meillä talousennusteissa näkyy jo vuodesta 2023 eteenpäin, että talouden kasvu on hiipumaan päin liian nopeasti.

Saarikko sanookin, että ellemme pääse kestävän, pitkäjänteisen kasvun kyytiin, hyvinvointimme taso on väistämättä uhattuna.

– Koska se tarkoittaa, että meidän on onnistuttava pitämään työllisyys korkeana, saatava yritykset rohkaistumaan tekemään investointeja, työllistämään lisää, säilytettävä kilpailukyky kaikkineen ja ennen kaikkea luotava tähän maahan uutta.

Euroopan komissio suositteli Suomen elpymissuunnitelman hyväksymistä kuun alussa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehui tuolloin Suomen suunnitelman painotuksia erinomaisiksi.

Tulevat maksatukset riippuvat siitä, miten hyvin Suomi täyttää elpymissuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Suomella on 140 tavoitetta ja välitavoitetta elpymisrahojen käyttöön.

Elpymisrahojen käyttöä seurataan EU:ssa tarkkaan. Komission lisäksi myös jäsenmaat seuraavat toistensa toimia. Jos yksikin jäsenvaltio ei ole tyytyväinen toisen jäsenvaltion toimintaan, se voi pyytää asian käsittelyä EU-maiden johtajien pöydässä.

Viime vuonna luotu 750 miljardin euron paketti neuvoteltiin vuoden 2018 hintojen pohjalta. Nykyhinnoin paketin suuruus on noin 800 miljardia euroa.

Elpymispaketin yhteinen laina on tarkoitus maksaa takaisin noin 30 vuodessa eli vuosina 2028-2058.